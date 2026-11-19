Thanh niên dân tộc thiểu số xã Đông Khánh Sơn có việc làm ổn định sau khi học nghề xây dựng.

Hơn 36.000 lượt người được tuyển sinh đào tạo nghề, hàng trăm phiên giao dịch việc làm được tổ chức, nhiều mô hình sản xuất được chuyển giao kỹ thuật. Những nỗ lực này đang mở thêm cơ hội cải thiện sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng không nằm ở số người tham gia đào tạo, mà ở khả năng tìm được việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Từ học nghề đến việc làm có thu nhập ổn định

Trước đây, anh Mấu Xuân Thế, người Raglai ở thôn Ma O, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa chủ yếu đi cắt keo, bóc keo thuê, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, công việc bấp bênh, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Bước ngoặt đến khi anh đăng ký học nghề xây dựng tại Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn. Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia nhóm thợ chuyên xây dựng nhà ở cho người dân trong và ngoài địa phương. Thu nhập tăng lên khoảng 400.000 đồng/ngày, công việc thường xuyên hơn.

Từ lao động phổ thông phụ thuộc vào việc làm thuê thời vụ, anh đã có nghề để tạo thu nhập ổn định hơn.

Mở rộng cơ hội việc làm, chuyển dịch sinh kế

Việc tỉnh Khánh Hòa chú trọng các ngành nghề phi nông nghiệp là nhằm mở rộng lựa chọn việc làm, nhất là đối với lao động trẻ vùng miền núi. Hướng đi này giúp người dân có thêm cơ hội chuyển từ lao động thời vụ sang những công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, có khả năng tạo thu nhập thường xuyên hơn.

Tại Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, năm học 2026-2027, nhà trường duy trì 13 lớp trung cấp với 339 học sinh và 7 lớp văn hóa với 320 học viên. Các ngành đào tạo gồm may thời trang, điện công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, công nghệ thông tin và thú y.

Ông Kiều Xuân Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc lựa chọn ngành nghề căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu nhân lực từng khu vực.

Chương trình được xây dựng phù hợp với trình độ học vấn, khả năng tiếp thu của học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường thực hành để người học có thể tiếp cận công việc sau tốt nghiệp.

Theo số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, chỉ trong 4 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh 36.124 người, trong đó 3.169 người trình độ cao đẳng, 2.762 người trình độ trung cấp và 30.193 người tham gia đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên.

Không chỉ tuyển sinh theo các chương trình đào tạo thường xuyên, hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tham gia đào tạo hơn 1.000 lao động thuộc các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đối tượng thụ hưởng khá đa dạng, từ lao động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, người làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, người khuyết tật đến thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Việc triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giúp mở rộng cơ hội học nghề cho những nhóm lao động có hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau, nhất là người dân ở vùng khó khăn.

Với mạng lưới cơ sở đào tạo phân bố tại nhiều địa phương, trong đó có các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người lao động có điều kiện tiếp cận chương trình học nghề ngay tại nơi cư trú, giảm chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

Đây cũng là lợi thế để tổ chức đào tạo sát với điều kiện sản xuất, nhu cầu việc làm của từng địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cùng với đào tạo, tỉnh đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động. Trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa tổ chức 108 phiên giao dịch việc làm, thu hút 412 lượt doanh nghiệp tham gia, tư vấn chính sách lao động, việc làm cho hơn 10.700 lượt người.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tính đến ngày 30/9/2026, có 404 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động tại Khánh Hòa làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Đo hiệu quả đào tạo bằng việc làm và kết quả giảm nghèo

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026, Khánh Hòa có 5.169 hộ nghèo, chiếm 0,92% tổng số hộ dân; 13.759 hộ cận nghèo, chiếm 2,43%.

Giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng/người/năm, tăng hơn hai lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm bình quân khoảng 6% mỗi năm.

Theo ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đưa cơ hội học nghề đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại địa phương.

Tuy nhiên, đào tạo nghề không thể tách rời bài toán sinh kế. Với người còn đất sản xuất, cần gắn đào tạo kỹ thuật với hỗ trợ vốn và đầu ra nông sản; với lao động trẻ, phải gắn học nghề với kỹ năng thực hành và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đào tạo đúng nghề, sát nhu cầu và có đầu ra mới tạo được chuyển biến về thu nhập.

Thước đo cuối cùng không phải là số người được tuyển sinh hay hoàn thành khóa học, mà là số người có việc làm, mức thu nhập được cải thiện và số hộ nghèo thực sự thoát nghèo, không tái nghèo.

Khi người lao động có thể sống bằng nghề, tự chủ sinh kế và giảm phụ thuộc vào hỗ trợ, đào tạo nghề mới thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Khánh Hòa./.