Lúa tươi và gạo nguyên liệu có diễn biến khác nhau trong hai bản tin liên tiếp. Các khoảng giá lúa ngày 18.11 trùng với ngày 17.11, còn gạo nguyên liệu IR504 và OM5451 giảm. Điều này cho thấy giá chào xuất khẩu tăng chưa đồng nghĩa sức mua nguyên liệu trong nước đã cải thiện ngay.

Hình minh họa

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 18.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:05 cùng ngày, chưa có bảng giá mới cho ngày 19.11.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động so sánh ngày 18.11 với 17.11 trong cùng nguồn.

DS1 có mức cao nhất trong bảng, trong khi IR50404 và OM34 cùng có giá thấp nhất 6.500 đồng/kg. Chênh lệch giữa hai đầu bảng là 1.200 đồng/kg, phản ánh các giống lúa khác nhau, không phải mức tăng của thị trường.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg.

Các mức giảm trong bảng áp dụng ở cả hai đầu khoảng giá. Trong đó, OM5451 nguyên liệu giảm mạnh hơn IR504, còn giá tấm cũng thấp hơn phiên trước. Những thay đổi này thuộc ngày 18.11, chưa phải diễn biến ngày 19.11.

Tại thị trường bán lẻ, gạo Đài Thơm 8 và Jasmine được niêm yết 17.000–18.000 đồng/kg, OM18 ở mức 15.000–16.000 đồng/kg. Đây là giá bán lẻ, tách biệt với gạo nguyên liệu phục vụ xay xát, chế biến.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 19.11

Giá chào bán được công bố trong bản tin ngày 18.11, đơn vị USD/tấn:

Bản tin ghi nhận gạo thơm 100% tấm tăng 15 USD/tấn so với tuần trước. Với thị trường nội địa ngày 19.11, yếu tố cần theo dõi là lượng mua thực tế: nếu doanh nghiệp tăng thu mua để thực hiện đơn hàng, giá lúa có thể được hỗ trợ; nếu giao dịch vẫn chậm, gạo nguyên liệu có thể tiếp tục phân hóa.

Sức mua tại các thị trường nhập khẩu lớn sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu thu hoạch và đơn hàng mới đủ đồng bộ để lượng hóa mức tăng hoặc giảm trong ngày 19.11.