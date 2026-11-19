Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 431/GCN-UBCK, được cấp ngày 14/9/2026, sẽ được gia hạn đến hết ngày 11/1/2027.

Trong thời gian này, Novaland phải hoàn thành việc chào bán cổ phiếu và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, HĐQT NVL đã thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu.

Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do được Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Theo kế hoạch, NVL đang chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Theo đó, Novaland dự kiến dành khoảng 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do công ty phát hành. Khoảng 916 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền, cũng nhằm phục vụ việc thanh toán gốc trái phiếu.

Cũng theo kế hoạch trên, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 4/2026 đến quý 1/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Mới đây, NVL đã có những báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể: từ ngày 2/11/2026 đến 12/11/2026, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland đã mua hơn 27,7 triệu cổ phiếu trên tổng số 30 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua trước đó, do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, bà Quỳnh đã tăng sở hữu từ hơn 8,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,346% lên hơn 36 triệu cổ phiếu, chiếm 1,499%. Còn ông Quân đang nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 3,368% tại NVL.

Ở chiều ngược lại, ngày 9/11/2026, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân đã bán ra hơn 5,9 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán. Sau giao dịch, bà Sương giảm sở hữu từ hơn 51,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,156% vốn xuống còn gần 45,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,909% vốn tại NVL.

Trong khi đó, Công ty CP Novagroup do ông Bùi Cao Nhật Quân là Người quản lý doanh nghiệp, cũng đã bán ra hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 5/11/2026 đến ngày 6/11/2026. Qua đó, Novagroup giảm sở hữu từ hơn 527,1 triệu cổ phiếu, chiếm 21,919% xuống hơn 524 triệu cổ phiếu, chiếm 21,799% vốn tại NVl.

Cũng ở chiều bán, bà Trần Thị Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc của Novaland đã bán ra hơn 5,3 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 7,6 triệu cổ phiếu đăng ký bán, từ 2/11-13/11/2026. Sau giao dịch, bà giảm sở hữu từ hơn 19,2 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 0,799% xuống còn gần 13,9 triệu cổ phiếu, chiếm 0,578% vốn tại NVL.

Tương tự, từ ngày 10/11/2026 đến 13/11/2026, ông Cao Trần Duy Nam - Phó Tổng giám đốc cũng đã bán ra gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL. Qua đó, giảm sở hữu từ gần 11,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,469% xuống gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 0,154% vốn tại NVL.

Về kết quả kinh doanh, NVL ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý trước và gấp 3,0 lần so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ quý trước; so với mức lỗ ròng 1,2 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2025), chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại Victoria Village (cao tầng) và Aqua City.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng (+85% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng (so với mức lỗ ròng 1,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2025).

Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tổng nợ vay của NVL đạt 61,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm, bao gồm 32,9 nghìn tỷ đồng nợ trong nước, tăng 10% so với đầu năm, 19,8 nghìn tỷ đồng nợ nước ngoài, giảm 12% so với đầu năm) và 9,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng, giảm 11% so với đầu năm.

Tính đến cuối quý 3/2026, NVL có 23,4 nghìn tỷ đồng hạn mức xây dựng còn lại có thể giải ngân tại các dự án, trong đó Aqua City chiếm 61%, tiếp theo là NovaWorld Phan Thiet với 26%.