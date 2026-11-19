Dù Nvidia công bố kết quả vượt kỳ vọng, cổ phiếu hãng chip này vẫn giảm, trong khi triển vọng lãi suất tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm 561 điểm, tương đương 1,1%, xuống 50.198 điểm. S&P 500 mất 16 điểm, tương đương 0,2%, còn 7.323 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 101 điểm, tương đương 0,4%, lên 24.429 điểm.

Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý vượt dự báo của giới phân tích, đồng thời đưa ra dự báo doanh thu quý tiếp theo cao hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, cổ phiếu hãng vẫn giảm 2,9%, nâng mức giảm lên 36% so với giá đóng cửa kỷ lục ngày 6-10.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn xoay quanh sự ra đi đột ngột của nhà đồng sáng lập Jensen Huang hồi tuần trước. Trong nhóm bán dẫn, AMD tăng 5,3%, trong khi Intel giảm 0,9% và Micron mất 1%.

Cùng ngày, Anthropic định giá cổ phiếu IPO ở mức 83 USD, cao hơn khoảng giá mục tiêu ban đầu 70-78 USD. Với đợt chào bán dự kiến thu về khoảng 66,5 tỷ USD, cùng khoản đầu tư riêng lẻ 26 tỷ USD từ 7 tập đoàn công nghệ, tổng nguồn vốn huy động có thể lên tới khoảng 94,5 tỷ USD.

Mức định giá doanh nghiệp sau IPO ước tính khoảng 1.500 tỷ USD, đưa đây trở thành một trong những thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường Mỹ.

Ở nhóm cổ phiếu khác, Target tăng 4% sau khi đưa ra triển vọng tích cực cho mùa mua sắm cuối năm; TJX tăng 8% nhờ dự báo doanh số cả năm khả quan; Amazon tăng 3,8%, góp phần hỗ trợ nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu; Take-Two Interactive cũng tăng 6,2% trước thời điểm ra mắt trò chơi Grand Theft Auto VI.

Áp lực đáng kể đến từ triển vọng chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy các nhà hoạch định chính sách FED vẫn đặc biệt quan ngại về lạm phát và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu kinh tế diễn biến như dự báo.

Một số quan chức thậm chí đề cập khả năng tăng 0,5 điểm % nếu dữ liệu lạm phát sắp tới không thuận lợi. Thống đốc FED Christopher Waller cũng kêu gọi ngân hàng trung ương hành động quyết liệt hơn để kiềm chế giá cả. Thị trường hiện gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12.