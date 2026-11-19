Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.832 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá bạc cũng lùi về 46,50 USD/ounce.

Sang ngày 17/11, cả hai kim loại phục hồi một phần. Giá vàng tăng khoảng 0,75%, lên 3.861 USD/ounce, trong khi bạc tăng hơn 2%, lên 47,50 USD/ounce. Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Sáng 18/11, giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 3.822,6 USD/ounce. Bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi xuống.

Các thỏi vàng được trưng bày tại một cửa hàng trang sức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Nhiếp ảnh gia: Ni Lifang/VCG/Getty Images.

USD mạnh lên, kỳ vọng tăng lãi suất gây sức ép

Triển vọng lãi suất tại Mỹ là một trong những nguyên nhân chính khiến vàng và bạc mất giá. Do không mang lại lợi suất, vàng thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn sang các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi tiết kiệm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5%, còn đồng USD trong phiên 17/11 đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Đồng bạc xanh tăng giá cũng khiến vàng và bạc, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm sức mua và tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Căng thẳng tại Iran cũng chưa đủ để giúp vàng phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn như thường thấy. Xung đột đẩy giá dầu và nguy cơ lạm phát tăng cao, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục nâng lãi suất. Trong diễn biến này, sức ép từ triển vọng lãi suất đã lấn át nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Vàng và bạc mất sâu so với mức đỉnh

Đà giảm hiện nay trái ngược với diễn biến hồi tháng 1, khi giá vàng từng lập đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce, còn bạc đạt mức cao kỷ lục khoảng 121,65 USD/ounce. Kể từ đó, vàng đã mất hơn 30% giá trị so với đỉnh, trong khi bạc giảm khoảng 60%. Tính từ đầu năm, mức giảm tương ứng của hai kim loại là hơn 10% và khoảng 34%.

Goldman Sachs cũng điều chỉnh triển vọng theo hướng thận trọng hơn khi hạ dự báo giá vàng. Ngân hàng này hiện dự kiến kim loại quý sẽ đạt 4.150 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn khoảng 7,5% so với mức giá tại thời điểm đưa ra dự báo.

Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã mua ròng 675 tấn vàng trong 9 tháng đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.