Đoàn viên thanh niên TPHCM hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng số. Ảnh: T.L.

Kiên trì gõ cửa từng nhà

Tại một con hẻm nhỏ trên đường Cô Giang (phường Cầu Kiệu, TPHCM) dấu ấn “Dân vận khéo” hiện rõ trên tuyến hẻm từng rộng khoảng 2 m, thường xuyên ngập nước, xuống cấp. Sau khi 39 hộ dân đồng thuận, hẻm được mở rộng hơn 4,5 m, nâng cao mặt đường và tráng nhựa sạch đẹp. Gia đình bà Trần Thị Thu Thủy tự nguyện hiến 13 m2 đất để công trình được triển khai.

Theo ông Lê Văn Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 9, phường Cầu Kiệu, thấu hiểu mỗi gia đình có hoàn cảnh thường suy nghĩ khác nhau nên người làm công tác dân vận phải kiên trì, nắm từng trường hợp để lựa chọn cách vận động phù hợp. Với kỹ sư Nguyễn Đăng Ninh (47 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu), nhiều năm chứng kiến những đổi thay ở khu phố, cho thấy mọi phong trào khi xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân thì đều được người dân trân quý, đồng thuật.

Tại phường Bình Tân, kinh nghiệm từ sự kiên trì của cán bộ Mặt trận, khu phố là “chìa khóa” của công tác dân vận. Đơn cử tại dự án đường số 6 thuộc Khu dân cư Vĩnh Lộc dù còn hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng vì còn vướng bồi thường và giấy tờ đất. Sau đó, cán bộ khu phố và Mặt trận nhiều lần xuống cơ sở gõ cửa từng nhà dân để tuyên truyền, vận động. Kết quả, đến tháng 6 năm nay, các hộ dân này đã đồng ý bàn giao mặt bằng, giúp tuyến đường hoàn thiện. Tại phường Bình Lợi Trung, mô hình “Đồng thuận Nhân dân - đẩy nhanh bàn giao mặt bằng Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm” được triển khai với 317 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 74 trường hợp mức bồi thường bằng 0 đồng Phương châm là “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng hộ”, gần dân, sát dân; công khai thông tin, đối thoại, giải thích chính sách và huy động nguồn lực xã hội chăm lo hộ khó khăn. Đến cuối tháng 9/2026, 317/317 hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, không có trường hợp bị cưỡng chế.

Tại phường Chánh Hiệp, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, địa phương này triển khai mô hình “Kết nối số - Tiếp nhận và nhận được nhiều phản hồi ý kiến rất tích cực của nhân dân trên nền tảng số. Điểm mới của mô hình này là đưa hoạt động lắng nghe nhân dân lên không gian số, tạo điều kiện để mỗi người dân đều có thể tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến mọi lúc, mọi nơi, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và thao tác quét mã QR. Các ý kiến liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, đời sống dân sinh và những vấn đề phát sinh tại khu dân cư đã được MTTQ phường tiếp nhận, sau đó chính quyền phương vào cuộc, nhanh chống giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Trong công tác dân vận, vận động nhân dân không thể thiếu vai trò của lực lượng đoàn thanh niên. Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết, nhận thức vai trò đó Thành đoàn thành phố đã triển khai mô hình Đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Ông Khoa cho biết thêm, khi tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, các cán bộ đoàn, thanh niên, sinh viên tình nguyện nhận thấy, khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư có sự chênh lệch; đồng thời nhu cầu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử rất lớn. Từ nhận thức đó, các lực lượng đoàn thanh niên đã bám sát địa bàn, đến từng khu dân cư hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người lao động, người yếu thế và các nhóm còn hạn chế kỹ năng công nghệ, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

“Qua triển khai, đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” đã phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số, cải cách hành chính và hỗ trợ chính quyền phục vụ nhân dân. Toàn thành phố đã thành lập 467 đội hình, đạt 188,3% chỉ tiêu, với hơn 14.038 chiến sĩ tình nguyện tham gia, phủ khắp 100% phường, xã, đặc khu”, ông Khoa chia sẻ.

Đưa dân vận về cơ sở

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình dân vận khéo của TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, trong hai năm qua, công tác vận động người dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm, thực hiện công trình phúc lợi nhận được sự đồng thuận của hơn 5.000 hộ, với tổng diện tích tự nguyện hiến hơn 230.000 m2, trị giá hơn 316 tỷ đồng. Theo ông Lộc, kết quả nêu trên cho thấy giá trị của phong trào không chỉ nằm ở những con số, mà ở khả năng giải quyết vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến trong đời sống và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Định hướng giai đoạn 2026-2030, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị công tác dân vận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề dân chủ, dân sinh của người dân. Các cấp ủy phải quán triệt quan điểm “dân là gốc”, xác định “Dân vận khéo” là phong trào thi đua yêu nước trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng nhấn mạnh và yêu cầu cán bộ Mặt trận tiếp tục gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Cấp ủy, tổ chức Đảng phải lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân tại cơ sở.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý thành phố văn minh không chỉ ở diện mạo đô thị, hạ tầng, môi trường hay việc giải quyết kẹt xe, ngập nước, mà còn ở chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng.

Những mô hình từ Cầu Kiệu, Bình Tân, Hiệp Bình đến Bình Lợi Trung cho thấy dân vận khéo không phải vận động chung chung. Đó là quá trình cán bộ đi vào việc, nhà, hoàn cảnh; lắng nghe để cùng hiểu, giải thích rõ cho dân tin và hành động để giữ lời. Khi quyền lợi được bảo đảm, người dân trở thành chủ thể đồng hành, cùng chính quyền biến việc khó thành công trình phục vụ cộng đồng.