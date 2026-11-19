Tối 18/11, tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP – Chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Hội chợ diễn ra từ ngày 18 - 24/11, quy mô 350 gian hàng của 154 đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng kết nối giao thương. Đồng thời, hoạt động góp phần quảng bá đặc sản địa phương, tạo không gian giao lưu văn hóa và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vĩnh Long có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và các ngành nghề truyền thống. Nhiều sản phẩm đặc trưng đã hình thành thương hiệu trên thị trường như bưởi Năm Roi Bình Minh, cam sành Tam Bình, dừa sáp Trà Vinh, sầu riêng Cái Mơn, măng cụt Chợ Lách... Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản.

Theo thống kê, đến nay, tỉnh có 980 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 794 sản phẩm 3 sao, 170 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Vĩnh Long có 524 sản phẩm cấp tỉnh, 147 sản phẩm cấp khu vực và 41 sản phẩm cấp quốc gia.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và hàng thủ công tiêu biểu của địa phương.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 70 sản phẩm của 66 đơn vị đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và hợp tác xã trong quá trình đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Với quy mô 350 gian hàng, hội chợ tập trung giới thiệu nhiều nhóm hàng hóa gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, đặc sản địa phương, cây giống, hàng thủ công và ẩm thực. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu trực tiếp, các đơn vị có điều kiện tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm nhà phân phối và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Đáng chú ý, hội chợ kết hợp phương thức quảng bá trực tiếp với kinh doanh trên nền tảng số. Trong 4 ngày, từ 18 - 21/11, Ban tổ chức triển khai hoạt động livestream bán hàng, dự kiến giới thiệu từ 50 đến 60 sản phẩm.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.

Hoạt động này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến, giới thiệu đặc điểm, chất lượng sản phẩm và mở rộng khả năng tiêu thụ. Đây cũng là hình thức giúp các đơn vị từng bước khai thác thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh, quảng bá hàng hóa địa phương đến nhiều nhóm khách hàng hơn.

Bên cạnh xúc tiến thương mại, hội chợ còn dành không gian cho các hoạt động giới thiệu văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer. Điểm nhấn là không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Khmer với chủ đề “Tinh hoa truyền thống – Gắn kết và phát triển”.

Tại đây, người dân và du khách có thể thưởng thức trình diễn nhạc ngũ âm, múa Chhay Yam, đồng thời trải nghiệm các hoạt động giã cốm dẹp, gói bánh tét và thưởng thức chương trình văn nghệ, giao lưu hằng đêm.

Việc kết hợp trưng bày sản phẩm hàng hóa với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực góp phần tạo thêm sức hút cho hội chợ trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok năm 2026. Qua đó, các sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận du khách, gắn hoạt động quảng bá thương mại với giới thiệu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch.

Thông qua hội chợ, tỉnh Vĩnh Long hướng đến mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đồng thời tạo thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây cũng là hoạt động kết hợp xúc tiến thương mại với ứng dụng nền tảng số và khai thác giá trị văn hóa địa phương trong phát triển kinh tế.