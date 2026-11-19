Chi bộ Công ty TNHH VINA ARON - doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài - tổ chức kết nạp đảng viên, góp phần bổ sung lực lượng cho Đảng bộ xã Phú Khê.

Củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu

Công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong 9 tháng đầu năm, Phú Khê kết nạp được 30 đảng viên, vượt 2 đảng viên so với chỉ tiêu được giao cả năm; cử 72 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Toàn Đảng bộ hiện có 940 đảng viên. Kết quả này cho thấy sự chủ động của cấp ủy trong tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa phải bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên.

Để tạo nguồn phát triển lâu dài, ngày 6/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2026 - 2030. Điểm cốt lõi của Nghị quyết là tạo nguồn thường xuyên, gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Qua lao động, sản xuất và hoạt động đoàn thể, những nhân tố tích cực được phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng với phát triển đảng viên, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đứng đầu; qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Xã chú trọng thực hiện công tác chỉnh lý, bổ sung hồ sơ đảng viên; quét, số hóa hồ sơ. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, Sổ tay đảng viên điện tử và các nền tảng quản lý, điều hành từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý công việc.

Tạo đà phát triển

Trên nền tảng hệ thống chính trị được củng cố, Phú Khê tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Dù chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và những yếu tố bất lợi về thời tiết, thiên tai..., song kinh tế địa phương vẫn duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 2.315ha, bằng 101,12% kế hoạch; diện tích cây lương thực có hạt đạt gần 1.312ha, sản lượng trên 7.070 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 197ha, hoàn thành kế hoạch; trồng tập trung khoảng 83ha rừng, đạt 103,9% kế hoạch và 29 nghìn cây phân tán. Lĩnh vực chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung nguồn lực, có 29/47 chỉ tiêu cơ bản đạt theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030...

Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ từng bước mở rộng, tạo thêm việc làm cho người lao động. Toàn xã hiện có 56 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 1.350 lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Phú Khê chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ đầu năm đến nay, xã giải quyết đăng ký kinh doanh cho 170 hộ cá thể. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 96,63%; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số. Việc đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Khê Hoàng Thị Gấm khẳng định: “Xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ chặt chẽ. Tổ chức Đảng vững mạnh là điều kiện để tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết; đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm là nhân tố đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên chính là thước đo hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Thời gian tới, Phú Khê sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, đưa địa phương ngày càng phát triển".