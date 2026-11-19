Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 561 điểm, tương đương 1,11%, xuống còn 50.198 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,23%, đóng cửa ở mức 7.324 điểm.

Đây là phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp của chỉ số thị trường này, đánh dấu chuỗi sụt giảm dài nhất kể từ tháng 6. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite lại diễn biến tích cực hơn khi tăng 0,42%, đạt 24.430 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, dù lợi nhuận và doanh thu quý III của công ty đều vượt dự báo của các nhà phân tích. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2028, với kỳ vọng mức tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo này là lần công bố kết quả kinh doanh đầu tiên của nhà sản xuất chip kể từ khi Jensen Huang từ chức CEO vào tuần trước – quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông thừa nhận có mối quan hệ tình ái với một nữ doanh nhân bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định Hội đồng Quản trị không có ý định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Ông Eric Parnell, chiến lược gia thị trường trưởng tại Great Valley Advisor Group, nhận định: “Đây sẽ là một giai đoạn điều chỉnh, nhưng thị trường rồi sẽ vượt qua, giống như cách nó vẫn luôn làm trong quá khứ”.

Tuy nhiên, xét trên bình diện rộng hơn của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), ông Parnell lưu ý rằng các thách thức cơ bản – bao gồm những vấn đề liên quan đến chi phí và huy động nợ – vẫn còn đó và có lẽ sẽ chưa sớm thay đổi.

Ông cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, khi hoạt động xây dựng hạ tầng và chi tiêu cho AI đang được đẩy mạnh, chỉ cần tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đôi chút cũng đủ để khiến các cổ phiếu này sụt giảm nhanh chóng. Tôi cho rằng kiểu biến động này không những sẽ tiếp diễn mà còn có khả năng gia tăng trong suốt giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028”.

Chỉ số Dow cũng chịu áp lực giảm từ các cổ phiếu ngành y tế như UnitedHealth, cùng với cổ phiếu năng lượng Chevron và tập đoàn công nghiệp Caterpillar. Cổ phiếu UnitedHealth giảm 10%, trong khi Chevron giảm gần 4% và Caterpillar giảm hơn 2%.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn của Anthropic vào cuối tuần này. Nhiều nguồn tin chia sẻ với CNBC rằng, cổ phiếu của "gã khổng lồ" trong lĩnh vực AI này dự kiến ​​sẽ được định giá cao hơn phạm vi từ 70 đến 78 USD/cp như dự kiến ​​ban đầu.