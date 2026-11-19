Anthropic dự kiến chốt giá IPO vào tối ngày 18/11/2026 (giờ Mỹ) và bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq với mã ANT vào ngày 19/11/2026 (tức tối 19/11 theo giờ Việt Nam). Ảnh: Wired

Hầu hết các công ty chỉ có một hoặc hai nhà sáng lập. Nhưng Anthropic lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) này dự kiến lên sàn chứng khoán vào ngày 19/11, với đội ngũ lãnh đạo từ những ngày đầu thành lập đông đến mức gần đủ một đội bóng chày San Francisco Giants. Đây cũng là đội bóng mà họ hoàn toàn có thể mua lại, thậm chí vẫn còn dư rất nhiều tiền.

Theo truyền thông Mỹ, bảy nhà đồng sáng lập Anthropic đang đứng trước cơ hội gia nhập hàng ngũ những người sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD. Theo dự tính, mỗi người sẽ nắm giữ cổ phần trị giá khoảng 18 tỷ USD sau khi bán ra lượng cổ phiếu trị giá 250 triệu USD.

Khoảng 6 năm sau ngày thành lập, Anthropic dự kiến chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Nasdaq trong tuần này, với mã giao dịch ANT.

Cả bảy nhà sáng lập đều thuộc thế hệ Millennials (những người sinh từ khoảng năm 1981 đến 1996). Trong số họ có hai anh em ruột, ba tiến sĩ, một cựu nhà báo và một người bỏ học đại học. Mối quan tâm của họ trải rộng từ sinh học, nhạc punk rock đến thần học.

Dưới đây là chân dung bảy nhà đồng sáng lập Anthropic.

Dario Amodei, 43 tuổi

Dario Amodei, Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic, lớn lên tại khu vực Vịnh San Francisco, nơi năng khiếu toán học và khoa học đưa ông đến với các cuộc thi học thuật và Olympic Vật lý. Tuy nhiên, ông thường chỉ đạt vị trí á quân.

Dario có bằng tiến sĩ vật lý sinh học. Trong giai đoạn đầu sau đại học tại Trường Y thuộc Đại học Stanford, ông tập trung nghiên cứu ung thư. Sau khi làm việc tại Baidu và Google, năm 2016, ông được CEO OpenAI Sam Altman mời gia nhập công ty trong một bữa tối tại nhà hàng Ấn Độ.

Sau này, hai người ngày càng bất đồng về những rủi ro từ sự phát triển của AI. Tháng 12/2020, Dario cùng sáu cộng sự rời OpenAI để thành lập một phòng thí nghiệm AI tiên tiến của riêng mình.

Anthropic nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, trong đó có khoản đầu tư 500 triệu USD từ Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số FTX. Vợ Dario, bà Cami Clark, hiện là cố vấn không chính thức cho công ty.

Daniela Amodei, 39 tuổi

Daniela Amodei, Chủ tịch Anthropic kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, từng tự nhận mình là người có kiến thức đa lĩnh vực, luôn được thúc đẩy bởi sự tò mò và mong muốn làm những điều có ích cho xã hội.

Khi tốt nghiệp Đại học California tại Santa Cruz năm 2009, Daniela bước vào thị trường lao động đúng thời điểm nền kinh tế đang trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong gần một thế kỷ. Bà từng không biết phải làm gì tiếp theo.

Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực chính trị và tại công ty công nghệ tài chính Stripe, Daniela gia nhập OpenAI cùng anh trai, phụ trách quản lý các nhóm phát triển những phiên bản đầu tiên của chatbot chủ lực của công ty. Trong thời gian làm việc tại đây, bà từng sử dụng những con thú nhồi bông được nhân cách hóa, chẳng hạn một chú mèo lười, để xử lý các mâu thuẫn tại nơi làm việc.

Daniela nhiều lần nhấn mạnh sứ mệnh an toàn của Anthropic, trong đó có mục tiêu "ngăn chặn việc sử dụng công nghệ của chúng tôi để phát triển vũ khí hóa học và sinh học, vốn là những khả năng mà công nghệ này có thể tạo điều kiện thực hiện".

Christopher Olah, 34 tuổi

Christopher Olah phụ trách nghiên cứu khả năng diễn giải tại Anthropic, lĩnh vực tìm cách lý giải vì sao các hệ thống AI dạng "hộp đen" lại hoạt động theo một cách nhất định.

Olah từng bỏ học đại học nhưng sau đó trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nền tảng trong lĩnh vực diễn giải cơ chế hoạt động bên trong của AI (mechanistic interpretability), theo đánh giá của chính Anthropic.

Các nghiên cứu đưa Olah vượt ra ngoài những vấn đề kỹ thuật thông thường, tiến sâu vào các câu hỏi về ý thức, đạo đức và tôn giáo.

Đầu năm nay, nhà nghiên cứu từng theo đạo Cơ đốc truyền giáo trước khi trở thành người vô thần này đã tổ chức một hội nghị kéo dài hai ngày với sự tham gia của các lãnh đạo tôn giáo, nhằm thảo luận về khả năng các hệ thống AI có ý thức hay không. Olah sau đó đã có cuộc gặp Giáo hoàng Leo XIV, người từng cảnh báo công nghệ có thể dẫn đến những hình thức nô lệ mới, làm suy giảm giá trị con người.

Tom Brown, 39 tuổi

Tom Brown, Giám đốc phụ trách năng lực tính toán của Anthropic, được ví như một "con dao đa năng" trong công ty. Cùng với Dario Amodei, Brown là người đồng phát triển một trong những khái niệm cốt lõi của AI, cho phép các hệ thống có thể giao tiếp theo cách thức hội thoại tự nhiên.

Ông cũng trực tiếp đàm phán các thỏa thuận về chip, vận động chính sách không chính thức tại Washington và nhiều nơi khác. Nhờ có quan hệ với đảng Cộng hòa, Brown từng góp phần tháo gỡ những căng thẳng gay gắt với Elon Musk và chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Brown từng làm kỹ sư tại nhiều công ty ở Thung lũng Silicon. Ông cũng từng đồng sáng lập một ứng dụng hẹn hò, theo lời kể của mình, nhằm giúp bản thân vượt qua tính nhút nhát.

Jack Clark, 38 tuổi

Jack Clark đến với lĩnh vực AI từ nghề báo. Khi còn là phóng viên công nghệ của Bloomberg Businessweek, ông từng cho biết mình đặc biệt quan tâm đến các nghiên cứu của Google về những dạng học máy, vốn đặt nền móng cho sự phát triển của Claude sau này.

Sau khi làm việc trong bộ phận truyền thông của OpenAI, Clark chuyển sang phụ trách chính sách tại Anthropic. Hiện ông đứng đầu Viện Anthropic (Anthropic Institute), một tổ chức nghiên cứu chính sách có mục tiêu "tìm hiểu và định hình những hệ quả từ các hệ thống AI mạnh mẽ".

Jared Kaplan, 42 tuổi

Jared Kaplan, Giám đốc khoa học của Anthropic, là nhà vật lý lý thuyết từng giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins từ năm 2012. Các hướng nghiên cứu của ông trải rộng từ hấp dẫn lượng tử đến học máy. Kaplan theo học vật lý và toán học tại Đại học Stanford trước khi nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Harvard.

Năm 2019, ông làm cố vấn nghiên cứu cho OpenAI.

Tại Anthropic, Kaplan tiếp tục phát triển ý tưởng quản trị AI thông qua một "bản hiến pháp", tức bộ quy tắc nhằm ngăn hệ thống đi chệch khỏi những nguyên tắc đã đặt ra hoặc hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

Sam McCandlish, 36 tuổi

Sam McCandlish có bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Stanford, sau khi theo học toán học và vật lý tại Đại học Brandeis.

Ông hiện là kiến trúc sư trưởng của Anthropic, phụ trách giám sát quá trình phát triển các tham số của những mô hình AI mới.

Trong thời gian làm việc tại OpenAI, McCandlish từng hợp tác chặt chẽ với Jared Kaplan. Cả hai cùng được ghi nhận đóng góp vào nghiên cứu "Scaling Laws for Neural Language Models".