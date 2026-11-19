Chuẩn bị phương án triển khai sau thử nghiệm

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) mới tổ chức đánh giá kết quả thử nghiệm dự án TFR. Giai đoạn thử nghiệm từ tháng 5 - 10/2026 đã hoàn thành với sự tham gia của các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, MB và Standard Chartered. Những ngân hàng này đại diện khoảng 70% thị phần tài trợ thương mại tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Phó Trưởng nhóm công tác TFR cho biết, các ngân hàng đã kiểm tra nhiều kịch bản nghiệp vụ, từ ghi nhận giao dịch, đối chiếu thông tin đến phát hiện tài trợ trùng lặp và cảnh báo dấu hiệu bất thường. Một số ngân hàng đề nghị chạy lại các kịch bản để đánh giá kỹ hơn hiệu năng và mức độ phù hợp với quy trình nghiệp vụ.

TFR hướng tới đối chiếu giao dịch giữa các tổ chức tín dụng, qua đó nhận diện nguy cơ một chứng từ hoặc khoản phải thu được sử dụng để đề nghị cấp vốn tại nhiều ngân hàng. Tính đến đầu tháng 11/2026, hai nhóm đối tác công nghệ là FPT IS - MonetaGo và Traydstream đã gửi báo cáo đánh giá sơ bộ. Theo VNBA, hai giải pháp bước đầu đáp ứng yêu cầu thử nghiệm nhưng vẫn cần đánh giá sâu hơn khả năng xử lý nghiệp vụ, mức độ tương thích với hệ thống ngân hàng và hiệu quả vận hành. Cơ chế chia sẻ thông tin, yêu cầu bảo mật và căn cứ pháp lý cũng phải được xác định rõ trước khi lựa chọn phương án triển khai chính thức.

Những nội dung được các NHTM quan tâm gồm phương thức ghi nhận giao dịch, quyền truy cập của các thành viên và khả năng đáp ứng của nền tảng khi xử lý nhiều loại chứng từ. Trong tháng 11 này, nhóm công tác TFR tiếp tục phối hợp với các ngân hàng và đối tác công nghệ làm rõ mục tiêu, phạm vi nghiệp vụ cùng các yêu cầu kết nối, bảo mật và pháp lý. Các yêu cầu này làm cơ sở hoàn thiện phương án đến hết tháng 5/2027.

Về nhóm giải pháp thử nghiệm, FPT IS phối hợp với MonetaGo phát triển giao diện cho ngân hàng, cung cấp hạ tầng và hỗ trợ tích hợp với những hệ thống liên quan. Theo FPT IS, các đợt kiểm thử ban đầu ghi nhận giải pháp vận hành ổn định, xử lý nhanh và nhận phản hồi tích cực.

Theo đánh giá của nhóm công tác, FPT IS có lợi thế về kinh nghiệm triển khai, kết nối hệ thống trong nước, trong khi Traydstream có ưu điểm về giao diện và cách tiếp cận theo chuẩn quốc tế.

Hoạt động tài trợ thương mại hiện tập trung chủ yếu tại các ngân hàng lớn có thế mạnh về kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế - Ảnh: Đình Hải

Từ giảm rủi ro đến mở rộng kinh doanh

Thực tế thị trường cho thấy, việc chuẩn bị triển khai TFR diễn ra khi hoạt động tài trợ thương mại tại nhiều ngân hàng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Vietcombank, 6 tháng đầu năm 2026, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của ngân hàng này tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%; dư nợ doanh nghiệp FDI tăng trên 16%, dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 10,4% so với đầu năm... Những chỉ tiêu tín dụng theo nhóm khách hàng này cho thấy ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô phục vụ doanh nghiệp.

Ông Vincent Chin, Giám đốc điều hành và Đối tác cấp cao của Boston Consulting Group (BCG) cho biết, khoảng trống tài trợ thương mại tại Việt Nam được ước tính khoảng 90-100 tỷ USD, tương đương 24% tổng nhu cầu. Nghiên cứu của BCG đề cập những trở ngại như rủi ro gian lận, chi phí đánh giá tín dụng và hạn chế thông tin khi ngân hàng xem xét cấp vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua tham vấn các NHTM, BCG đề xuất ưu tiên 5 nhóm nghiệp vụ trong thiết kế TFR, gồm: khoản vay thương mại, thư tín dụng, tài trợ hóa đơn, bảo lãnh ngân hàng và nhờ thu chứng từ. Hóa đơn điện tử được lựa chọn để kiểm chứng khả năng nhận diện tài trợ trùng lặp. Trong số này, tài trợ hóa đơn và khoản phải thu đòi hỏi ngân hàng xác minh tính hợp lệ của chứng từ, quyền đòi nợ và tình trạng khoản phải thu đã được sử dụng để bảo đảm hoặc nhận tài trợ hay chưa.

Thông tin VNBA công bố khi khởi động thí điểm TFR cho thấy, tại Việt Nam mới có khoảng 16 tổ chức tín dụng tham gia hoạt động bao thanh toán. VNBA hy vọng nền tảng TFR sẽ hỗ trợ các ngân hàng xác minh khoản phải thu, hạn chế tình trạng sử dụng cùng một chứng từ để đề nghị tài trợ tại nhiều tổ chức tín dụng, qua đó tạo điều kiện mở rộng nghiệp vụ bao thanh toán và tài trợ chuỗi cung ứng.

Theo kinh nghiệm quốc tế (Traydstream - doanh nghiệp công nghệ tài chính của Anh - tham gia thử nghiệm TFR tại Việt Nam), giải pháp TradeGuard đã xử lý hơn 2,3 triệu hóa đơn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), phát hiện hơn 1.000 trường hợp trùng lặp với tổng giá trị khoảng 185 triệu USD. Từ thực tiễn này, Traydstream quan tâm đến vai trò của xác thực hóa đơn và đối chiếu thông tin giữa các tổ chức tài trợ nhằm hạn chế rủi ro và tạo thêm điều kiện để ngân hàng cấp vốn dựa trên các khoản phải thu của doanh nghiệp.

Bên cạnh khả năng kiểm soát rủi ro, Boston Consulting Group còn đánh giá TFR có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể khi được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Những ước tính được BCG giới thiệu với VNBA cho thấy nền tảng có khả năng giúp giảm tổn thất tín dụng khoảng 60-70 triệu USD mỗi năm, bổ sung 0,9-1 tỷ USD nguồn tài trợ cho doanh nghiệp và tăng thêm 2-2,3 tỷ USD giá trị thương mại được tài trợ.

Theo VNBA, để hiện thực hóa những lợi ích trên, cơ quan này và các ngân hàng tham gia TFR sẽ tiếp tục hoàn thiện phạm vi nghiệp vụ, cơ chế chia sẻ thông tin, chi phí khai thác và phương án bảo mật dữ liệu khách hàng. Giải quyết những yêu cầu này sẽ là cơ sở để nền tảng từng bước hỗ trợ các NHTM mở rộng hoạt động tài trợ thương mại, phát triển khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro.