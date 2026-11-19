Cổ phiếu AI vẫn còn cơ hội hấp dẫn. (Ảnh minh họa: Getty Images).

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, vốn đang trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Sự bùng nổ của AI, căng thẳng địa chính trị và lạm phát dai dẳng đang thúc đẩy nhu cầu huy động vốn trên toàn cầu, đẩy chi phí vốn lên cao. Diễn biến này tạo lợi thế cho những nhà đầu tư sở hữu nguồn tiền sẵn có.

Trong báo cáo triển vọng năm 2027 mang tên “The Price of Progress”, JPMorgan Private Bank cho rằng nhà đầu tư đang ở vị thế thuận lợi.

Các công ty công nghệ cần hàng nghìn tỷ USD để phát triển AI, trong khi chính phủ nhiều nước cũng phải huy động nguồn lực đáng kể cho quốc phòng, an ninh năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng.

Thông điệp trọng tâm của JPMorgan là nhà đầu tư cần sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, đồng thời đòi hỏi mức lợi nhuận tương xứng với những rủi ro mà họ chấp nhận.

Trái phiếu hấp dẫn, cổ phiếu AI cần được chọn lọc

Trong số các kênh đầu tư truyền thống, trái phiếu là một trong những tài sản hưởng lợi rõ nét nhất khi chi phí vốn gia tăng.

Theo JPMorgan, lợi suất trái phiếu doanh nghiệp Mỹ hạng đầu tư đã vượt 6%, lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhìn rộng hơn, lợi suất trái phiếu toàn cầu cũng đang ở quanh mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, mở ra cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ mang lại dòng tiền đáng kể, mức lợi suất hiện tại còn tạo ra vùng đệm trước rủi ro lạm phát và khả năng chi phí vay tiếp tục tăng. Ngay cả khi lợi suất trái phiếu đi lên trong thời gian tới, những nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chất lượng cao vẫn có cơ hội đạt lợi nhuận khả quan trong trung hạn.

JPMorgan cũng nhìn thấy cơ hội ở những phân khúc khác của thị trường nợ, bao gồm tín dụng tư nhân. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý đến chất lượng tín dụng và nguy cơ vỡ nợ.

Với cổ phiếu, ngân hàng vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn, nhưng cho rằng việc phân bổ vốn cần có tính chọn lọc cao hơn. Đặc biệt, nhà đầu tư không nên mặc định toàn bộ làn sóng đầu tư vào AI đều mang lại cơ hội hấp dẫn như nhau.

Kể từ năm 2022, chi tiêu vốn liên quan đến AI đã vượt 2.000 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trong những năm tới. Vấn đề quan trọng là liệu khoản đầu tư khổng lồ này có chuyển hóa thành doanh thu bền vững và lợi nhuận tương xứng hay không.

Trong nhóm cổ phiếu AI, JPMorgan đặc biệt đánh giá cao các hyperscaler – những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, sở hữu trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán, đồng thời cung cấp các ứng dụng tích hợp AI.

Theo ngân hàng, mô hình kinh doanh đa dạng giúp nhóm doanh nghiệp này hưởng lợi trong cả hai kịch bản: năng lực tính toán khan hiếm, qua đó hỗ trợ giá dịch vụ hạ tầng, hoặc trở nên dồi dào hơn, giúp giảm chi phí vận hành các ứng dụng AI.

Vì vậy, hyperscaler được JPMorgan xem là nhóm có tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn nhất trong lĩnh vực cổ phiếu AI năm 2027.

Vàng và hàng hóa: Lựa chọn đa dạng hóa danh mục

Bên cạnh trái phiếu và cổ phiếu, JPMorgan khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc vàng và các loại hàng hóa để đa dạng hóa danh mục, nhất là khi phân mảnh địa chính trị và lạm phát đang định hình lại kinh tế toàn cầu.

Đối với vàng, sức hấp dẫn của kim loại quý này ngày càng gắn với xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương. Nhiều quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên đồng USD và các loại tiền pháp định khác, qua đó gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc gia.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ trọng đồng USD trong dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu đã giảm xuống khoảng 57%, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 70% vào năm 2000. Diễn biến này củng cố vai trò của vàng không chỉ như một công cụ phòng ngừa lạm phát mà còn là tài sản lưu trữ giá trị trong bối cảnh địa chính trị và tiền tệ nhiều biến động.

Trong khi đó, hàng hóa được hưởng lợi từ nhiều xu hướng dài hạn, bao gồm phát triển hạ tầng AI, điện khí hóa và gia tăng chi tiêu cho an ninh quốc gia.

JPMorgan đặc biệt chú ý đến đồng, dầu mỏ và khí tự nhiên - đầu vào thiết yếu cho hạ tầng tính toán và các chương trình tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế. Việc mở rộng trung tâm dữ liệu, nâng cấp lưới điện và nhu cầu năng lượng tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng.

Ngân hàng dự báo đến năm 2035, nguồn cung đồng toàn cầu có thể thấp hơn nhu cầu 25%, trong khi mức thiếu hụt đối với lithium có thể lên tới 40%.

Ngoài triển vọng cung cầu, hàng hóa còn có vai trò đa dạng hóa và bảo vệ danh mục trước lạm phát. Dữ liệu lịch sử trong 50 năm qua cho thấy, vào những quý mà cả cổ phiếu lẫn trái phiếu đều giảm giá, hàng hóa vẫn ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trung bình dương.

Nhà đầu tư không nhất thiết phải mua hàng hóa vật chất để tận dụng những xu hướng trên. JPMorgan nhìn thấy cơ hội ở các doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Hiện cổ phiếu ngành năng lượng và vật liệu trên toàn cầu đang giao dịch với mức chiết khấu lần lượt 33% và 15% so với chỉ số S&P 500, đồng thời có tỷ suất cổ tức cao hơn.

Nhìn chung, JPMorgan hướng tới một chiến lược phân bổ vốn đa dạng và có tính chọn lọc. Trái phiếu chất lượng cao mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn, cổ phiếu được lựa chọn kỹ lưỡng mở ra cơ hội tăng trưởng dài hạn, trong khi vàng và hàng hóa giúp tăng khả năng chống chịu trước lạm phát cũng như những bất ổn địa chính trị.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cũng không nhất thiết phải giải ngân toàn bộ tiền mặt trong năm 2027. Trong phần tổng kết triển vọng, JPMorgan nhận định tiền mặt thậm chí có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn đôi chút, trong bối cảnh chi phí vốn duy trì ở mức cao và cơ hội đầu tư ngày càng đòi hỏi sự chọn lọc.