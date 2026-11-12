Thu hẹp khoảng cách giới

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối Hoàng Long (thứ hai từ trái sang) tuyên truyền Luật Bình đẳng giới đến hội viên

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực ngày 1/7/2007. Luật có 6 chương, 44 điều. Để triển khai hiệu quả luật trên địa bàn, các cấp, ngành đã chú trọng tuyên truyền đến người dân. Trong đó các cơ quan, đơn vị đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh các hình thức truyền thống như: hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tỉnh đã chú trọng phát huy vai trò của báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới.

Nội dung truyền thông ngày càng cụ thể, thiết thực, gắn với các vấn đề người dân quan tâm như: vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia lãnh đạo, quản lý; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái; xóa bỏ các tập tục lạc hậu... Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được hơn 5.600 cuộc, cho hơn 400 nghìn lượt người nghe, trong đó có nội dung về Luật Bình đẳng giới.

Chị Dương Thị Lệ, thôn 3, xã Na Sầm chia sẻ: Qua dự các buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về quyền bình đẳng giữa nam và nữ, vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Tôi đã mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội.

Tiêu biểu là các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; thành lập và duy trì các mô hình, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Bình đẳng giới”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, các tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền về bình đẳng giới, với hơn 3.000 lượt người nghe; Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 6 chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 3 hoạt động đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn, bản.

Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông tin: Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới thông qua sinh hoạt chi hội, các hội thi, diễn đàn giao lưu phù hợp với từng nhóm đối tượng và tập trung hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt hội chú trọng truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhằm giúp cộng đồng từng bước nắm rõ và thực hiện quyền bình đẳng giới và phòng ngừa phân biệt đối xử về giới.

Cùng với đó, hằng năm, 100% sở, ngành, địa phương đều xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới (từ 15/11 - 15/12), tập trung tuyên truyền cao điểm trong tháng hành động. Năm nay, Tháng hành động có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đang xây dựng, ban hành kế hoạch để triển khai thiết thực, hiệu quả.

Từ việc tuyên truyền hiệu quả về Luật Bình đẳng giới đã góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ những định kiến về giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực. Đơn cử nhiệm kỳ 2025 - 2030, nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 11/52 đồng chí, đạt 21,15% (tăng 2,28% so với nhiệm kỳ trước); nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 3/14 đồng chí, đạt 21,42%, trong đó có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo UBND các cấp đạt 24,1%. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, nữ đại biểu HĐND tỉnh có 14/50 đồng chí, đạt 28% và cấp xã có 422/1.271 đồng chí, đạt 33,2% (tăng 5,56% so với nhiệm kỳ trước)…

Thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới với nội dung, hình thức đa dạng, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tăng cường lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực, phân biệt đối xử trên cơ sở giới. Qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giới, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.