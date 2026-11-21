Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Trương Định - Vành đai 2,5 (Tân Mai) sau khi dự án đường Vành đai 2,5 và hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được đưa vào khai thác. Phương án mới có một số thay đổi đáng chú ý, trong đó cấm ô tô rẽ trái vào giờ cao điểm.

Người dân được khuyến cáo tuân thủ hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực nút giao Trương Định - Vành đai 2,5 (Ảnh minh họa).

Theo phương án điều chỉnh, trên đường Vành đai 2,5, tại nút giao Trương Định theo cả hai hướng từ hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại, các phương tiện bị cấm quay đầu và rẽ trái.

Thay vào đó, phương tiện phải đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần nhất rồi rẽ phải vào đường Trương Định.

Đáng chú ý, tại nút giao Vành đai 2,5 - Trương Định theo hướng đi Tân Mai, ô tô bị cấm rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng trong giờ cao điểm sáng (6h - 9h) và chiều (16h - 19h30) hằng ngày.

Trong các khung giờ này, ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận rồi tiếp tục đi vào đường Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án hiện trạng. Phương án điều chỉnh được áp dụng từ ngày 22/11/2026 đến khi có thông báo thay thế.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung thiết bị bảo đảm an toàn giao thông và vạch sơn theo tổ chức giao thông mới. Đơn vị cũng có trách nhiệm theo dõi tình hình thực tế, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh, đồng thời khảo sát, xây dựng phương án tổ chức giao thông tổng thể trên trục Vành đai 2,5.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội được giao điều chỉnh luồng tuyến xe buýt phù hợp, hạn chế phương tiện tập trung qua khu vực trung tâm nút giao, góp phần giảm nguy cơ ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện tại nút giao và các khu vực lân cận.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Phương Liệt bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn, ùn tắc.