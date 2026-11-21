Ảnh chụp màn hình bài viết và hình ảnh AZERTAC đăng tải về cuộc gặp mở rộng giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Azerbaijan

Khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương

Đưa tin về cuộc gặp mở rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày hôm nay, 21/11, TodayPress TV đăng bài viết với tiêu đề “Ilham Aliyev: Azerbaijan - Vietnam relations are of strategic importance” (Tổng thống Ilham Aliyev: Quan hệ Azerbaijan - Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược).

Ảnh chụp màn hình bài đăng với tiêu đề "Tổng thống Ilham Aliyev: Quan hệ Azerbaijan - Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược" trên TodayPress TV

Theo TodayPress TV, tại cuộc gặp, Tổng thống Ilham Aliyev đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh môi trường đầu tư thuận lợi của Việt Nam đang tạo sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp quốc tế. Nhà lãnh đạo Azerbaijan khẳng định quan hệ hai nước có ý nghĩa chiến lược và việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025 đã thể chế hóa tầm vóc vốn có của mối quan hệ này.

Cùng ngày, AzerNews có bài viết đăng tải những phát biểu của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp. Tờ báo dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 5/2025 là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Trọng tâm trong giai đoạn tới là đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác, chuyển hóa tiềm năng và các thỏa thuận thành những chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên AzerNews

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên AzerNews

Trong khi đó, Tổng thống Ilham Aliyev đánh giá Việt Nam là một chủ thể quốc tế quan trọng, không chỉ có vai trò trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu. Ông bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác.

Việt Nam hiện là một chủ thể quốc tế rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của Việt Nam được cả thế giới biết đến. Môi trường đầu tư rất thuận lợi của Việt Nam cũng tạo sức hấp dẫn, khích lệ nhiều doanh nghiệp từ các khu vực khác nhau trên thế giới đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Nhấn mạnh triển vọng kết nối kinh tế Việt Nam - Azerbaijan

Đáng chú ý, AzerNews dành một bài phân tích chuyên sâu với tiêu đề “Azerbaijan, Vietnam build economic bridge linking Asian factories to European markets” (Azerbaijan và Việt Nam xây dựng cầu nối kinh tế, kết nối các trung tâm sản xuất châu Á với thị trường châu Âu).

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên AzerNews

Bài viết nhận định Azerbaijan đang hướng tới chuyển đổi quan hệ kinh tế với Việt Nam thành một khuôn khổ hợp tác chiến lược rộng hơn, dựa trên các trụ cột năng lượng, đầu tư, công nghiệp và hành lang vận tải quốc tế. Theo bài báo, kim ngạch thương mại song phương đạt 153,41 triệu USD trong năm 2025. Đáng chú ý, lượng hàng hóa quá cảnh liên quan đến Việt Nam qua Azerbaijan trong 9 tháng năm 2026 tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

AzerNews cho rằng hai nền kinh tế có những lợi thế bổ trợ đáng kể. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, điện tử, máy móc, dệt may, giày dép và nông sản; trong khi Azerbaijan sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng, các sản phẩm hóa dầu và vị trí địa lý thuận lợi để tiếp cận thị trường khu vực Kavkaz, Trung Á, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.

Về năng lượng, bài viết nhắc đến hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Azerbaijan (SOCAR) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), với những triển vọng trong cung ứng dầu thô, thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực.

Một nội dung được AzerNews đặc biệt chú ý là tiềm năng hợp tác vận tải và logistics thông qua Hành lang Trung tâm (Middle Corridor), tuyến kết nối châu Á với châu Âu qua Trung Á, biển Caspi, Azerbaijan, Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo phân tích của tờ báo, việc tăng cường kết nối theo tuyến này có thể mở thêm lựa chọn vận tải đa phương thức cho hàng hóa Việt Nam đến thị trường châu Âu, đồng thời giúp Azerbaijan gia tăng vai trò trong mạng lưới logistics liên khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: AZERTAC

Bài viết cũng đề cập triển vọng hợp tác trong năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp. Đáng chú ý, các dự án điện gió công suất 600 MW và điện mặt trời công suất 200 MW tại Azerbaijan được đề cập như những cơ hội hợp tác tiềm năng với sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ những phân tích này, tác giả bài viết nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam - Azerbaijan có khả năng vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại song phương truyền thống, hình thành cầu nối kinh tế giữa Đông Nam Á, khu vực Caspi và thị trường châu Âu.

Những đánh giá này cũng có điểm tương đồng với định hướng hợp tác được hai nhà lãnh đạo trao đổi tại hội đàm. Hai bên nhất trí thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trong quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và thương mại nông sản.

Report.az cập nhật thông tin cuộc gặp hai nhà lãnh đạo

Quan tâm kết quả cụ thể của chuyến thăm

Bên cạnh các bài viết phân tích, AZERTAC - Hãng thông tấn Nhà nước Azerbaijan đặc biệt chú trọng đưa tin về những kết quả cụ thể của chuyến thăm.

Trong bài viết “Presidents Ilham Aliyev and To Lam adopted Joint Statement, Azerbaijan-Vietnam documents were exchanged” (Tổng thống Ilham Aliyev và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông qua Tuyên bố chung, trao đổi các văn kiện Việt Nam - Azerbaijan), AZERTAC thông tin hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung tại Hà Nội, đồng thời chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên The Caspian Post

Ảnh chụp màn hình bài viết trên AZERTAC

Hãng thông tấn Azerbaijan nêu cụ thể ba văn kiện được trao đổi, gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan và Bộ Công an Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Phủ Tổng thống Azerbaijan và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam; Thỏa thuận triển khai giữa Bộ Năng lượng Azerbaijan và ROX Group về đánh giá, phát triển và thực hiện các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió tại Azerbaijan. Thông tin về sự kiện cũng được Report.az đăng tải.

Đáng chú ý, việc các cơ quan báo chí Azerbaijan liên tục cập nhật hoạt động của Tổng thống Ilham Aliyev tại Việt Nam còn được thể hiện qua loạt tin, ảnh về lễ đón chính thức, các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. AZERTAC cũng đăng tải các tin, video về cuộc gặp của Tổng thống Ilham Aliyev với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng.

AZERTAC đăng tải thông tin cuộc gặp của Tổng thống Ilham Aliyev với Thủ tướng Lê Minh Hưng

AZERTAC đăng tải thông tin cuộc gặp của Tổng thống Ilham Aliyev với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

AZERTAC đăng tải thông tin cuộc gặp của Tổng thống Ilham Aliyev với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự quan tâm của báo chí Azerbaijan đối với chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ilham Aliyev cho thấy quan hệ hai nước đang nhận được kỳ vọng lớn trong giai đoạn phát triển mới. Từ việc ghi nhận những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam đến phân tích các cơ hội hợp tác về thương mại, năng lượng, đầu tư và logistics, truyền thông Azerbaijan đã phác họa một bức tranh rộng mở về tiềm năng kết nối giữa hai nền kinh tế.

Những kết quả đạt được trong chuyến thăm, cùng quyết tâm chính trị được lãnh đạo hai nước khẳng định, tạo thêm động lực để quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.