Trước đó, vào sáng 14-11, Bệnh xá đảo Phan Vinh A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân Bùi Văn Tiển (sinh năm 1994, ngư dân tàu cá QNg90962TS) bị cá kìm đâm vào ngực trái khi đang khai thác hải sản trên biển.

Chỉ huy Hải đoàn 129 hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân ngay sau khi tàu cập bến.

Đến ngày 17-11, Tàu 746 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Tây nhận lệnh cơ động đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận bệnh nhân đưa về đất liền.

Trong điều kiện trên biển sóng cao 2 - 4m, gió Đông Bắc cấp 5, 6, cán bộ, chiến sĩ Tàu 746 đã khẩn trương tổ chức tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ và bố đẻ của bệnh nhân xuống tàu, đưa về bờ. Trong suốt hải trình hơn 400 hải lý về đất liền, thường xuyên có cán bộ, nhân viên chăm sóc, thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.

Xe cứu thương của Hải đoàn 129 đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175.

Khi cập cảng, nạn nhân có biểu hiện thở yếu, nhịp thở nhanh, thở ngắt quãng và phải di chuyển bằng cáng. Lực lượng quân y Hải đoàn 129 nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, phối hợp đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.