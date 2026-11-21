Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu khai mạc Đại hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc Đại hội.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo, Ủy viên Ban tổ chức Đại hội…

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng tham mưu trưởng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, công an; tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Đại hội là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao trên cả nước, là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc, chuẩn bị lực lượng vận động viên hướng đến các đấu trường thể thao quốc tế trong thời gian tới.

Đoàn thể thao Quân đội tại lễ khai mạc.

Đoàn thể thao Quân đội diễu hành tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Bước vào tranh tài thi đấu tại Đại hội, các vận động viên hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở cho mọi người. Ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Đại diện địa phương đăng cai phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Với thành phố, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Thành phố mong rằng, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao sẽ có dịp cảm nhận Thành phố mang tên Bác hiện đại, gần gũi, giàu khát vọng, luôn chân thành, hiếu khách”.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn cùng chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Sau nghi thức diễu hành của các đoàn thể thể thao và đoàn trọng tài, là các nghi lễ chính thức của Đại hội, gồm: Rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng nghi thức thắp sáng đài lửa…

Phân cảnh nghệ thuật "Những dòng sông hội tụ".

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Sự kết hợp giữa biểu diễn ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao tạo điểm nhấn cho lễ khai mạc.

Điểm đặc sắc của chương trình lễ khai mạc là sự kết hợp giữa biểu diễn ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối giữa lịch sử, văn hóa, con người và thể thao, thể hiện sức trẻ, sự năng động và tinh thần chinh phục của thể thao Việt Nam.

Thành công, hiệu ứng lan tỏa từ lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng là dịp để TP Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.