Tối 21/11, tại khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BTC.

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng nhiều đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức thể thao, cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, với chủ đề là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, cách đây tròn 80 năm, trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Dân cường thì quốc thịnh”. Tiếp nối tư tưởng lớn ấy, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh sức khỏe và thể lực của Nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia. Đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Trà, để góp mặt trong đêm khai mạc hôm nay, các vận động viên đã trải qua biết bao tháng ngày đổ mồ hôi trên sân tập, cùng sự tận tụy của các huấn luyện viên và sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu, tôi mong các bạn hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất để bứt phá giới hạn của chính mình, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Từ thực tiễn Đại hội lần này, tôi đề nghị ngành thể thao, các liên đoàn, hiệp hội và các địa phương đánh giá đúng thực lực, công khai tiêu chí tuyển chọn để phát hiện, lựa chọn đúng những gương mặt xuất sắc nhất. Xây dựng chu kỳ huấn luyện bài bản, dài hạn, bảo đảm đội ngũ chuyên gia, chăm lo dinh dưỡng, phát triển y học thể thao và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao thành tích hướng tới đấu trường ASIAD và Olympic.

Khung cảnh rực rỡ sắc màu của Lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong không khí hân hoan của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, TPHCM vui mừng chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng các đoàn thể thao từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Hai mươi năm sau Đại hội lần thứ V năm 2006, TPHCM một lần nữa vinh dự là địa phương đăng cai chính ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Cuộc hội ngộ hôm nay càng thêm ý nghĩa khi TPHCM đã trải qua một chặng đường phát triển mạnh mẽ, với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội.

Từ những đại lộ, cây cầu, tuyến Metro số 1 và các khu đô thị mới, đến những trung tâm công nghiệp, thương mại, khoa học - công nghệ cùng hệ thống cảng biển hiện đại, Thành phố không ngừng đổi mới diện mạo, khẳng định vai trò một cực tăng trưởng, một trung tâm sáng tạo và hội nhập quan trọng của đất nước.

TPHCM hân hoan chào đón Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại sau 20 năm. Ảnh: BTC.

Giữa nhịp phát triển ấy, TPHCM luôn trân trọng những giá trị làm nên bản sắc của mình: năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong cách sống. Phong trào thể dục, thể thao ngày càng lan tỏa; nhiều thế hệ vận động viên Thành phố đã đóng góp những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.

TPHCM đã cùng Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị nỗ lực chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi đấu, đón tiếp và bảo đảm an toàn. Với TPHCM, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự.