Đoàn công tác Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) kiểm tra tình hình quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ sau khi được phân cấp về địa phương. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư sửa chữa Quốc lộ

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhiều tuyến Quốc lộ được chuyển giao từ Trung ương về các địa phương trực tiếp quản lý, khai thác.

Việc phân cấp nhằm phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương, rút ngắn quá trình xử lý các vấn đề phát sinh trên đường, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hạ tầng giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, các địa phương đã triển khai công tác quản lý, bảo trì và tổ chức thực hiện nhiều dự án sửa chữa nhằm khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2025 và 2026, Khu Quản lý đường bộ II đã phối hợp các Sở Xây dựng và đơn vị bảo trì đường bộ tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực tế trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực, triển khai nhiều công trình sửa chữa với quy mô đáng kể.

Cụ thể, tại Nghệ An, có 30 công trình sửa chữa đang được triển khai với tổng giá trị hợp đồng khoảng 350 tỷ đồng. Tại Hà Tĩnh, địa phương triển khai 16 dự án, trong đó 12 dự án đã hoàn thành, 4 dự án còn lại đạt khối lượng thi công hơn 85% tại thời điểm kiểm tra.

Tại Quảng Trị, 8 danh mục công trình sửa chữa được triển khai với tổng mức đầu tư gần 176 tỷ đồng. Còn tại thành phố Huế, 4 công trình sửa chữa trên Quốc lộ 49 và Quốc lộ 49B có tổng giá trị hợp đồng khoảng 61,7 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng loạt các công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng mặt đường, nâng cao năng lực khai thác và hạn chế tình trạng xuống cấp của hệ thống Quốc lộ sau thời gian dài sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh tiến độ triển khai các dự án, chất lượng thực tế của công trình và hiệu quả bảo trì thường xuyên vẫn là những vấn đề cần được quan tâm, kiểm tra chặt chẽ.

Mặt đường hư hỏng, biển báo bị che khuất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Công tác kiểm tra tập trung rà soát tình trạng mặt đường, hệ thống thoát nước, biển báo và vạch sơn kẻ đường trên các tuyến Quốc lộ. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Qua các đợt kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ II ghi nhận tại một số vị trí trên các tuyến Quốc lộ vẫn xuất hiện tình trạng ổ gà, hằn lún vệt bánh xe. Hệ thống thoát nước có nơi chưa bảo đảm; vạch sơn kẻ đường và biển báo hiệu giao thông tại một số vị trí chưa hợp lý hoặc bị che khuất.

Đây đều là những vấn đề tồn tại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát, điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn hoặc ban đêm.

Đáng chú ý, khu vực miền trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở đất. Nếu những vị trí hư hỏng không được phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể gia tăng, nhất là trên các tuyến đường có địa hình phức tạp, lưu lượng phương tiện lớn.

Trước những vấn đề tồn tại được ghi nhận, Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản trao đổi với các Sở Xây dựng địa phương, đề nghị tập trung rà soát, ưu tiên khắc phục triệt để những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, các địa phương được đề nghị đôn đốc tiến độ thi công các công trình sửa chữa, tăng cường kiểm tra chất lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có TCVN 14182:2024.

Thực tế cho thấy, sửa chữa mặt đường chỉ là một phần trong yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông. Việc duy trì hệ thống thoát nước, phát quang tầm nhìn, bổ sung và điều chỉnh biển báo, sơn kẻ đường cũng cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Những bất cập dù nhỏ nếu không được xử lý kịp thời đều có thể trở thành nguy cơ đối với người đi đường.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, trong đó có Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân cấp quản lý phải đi đôi với trách nhiệm bảo đảm an toàn

Một số vị trí trên các tuyến Quốc lộ xuất hiện ổ gà, hằn lún mặt đường, cần được rà soát và khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Quang Thanh, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, việc phân cấp quản lý hệ thống Quốc lộ về địa phương tạo điều kiện để chính quyền các cấp chủ động hơn trong tổ chức quản lý, bảo trì và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các hư hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Tuy nhiên, cùng với quyền hạn được giao, các địa phương cũng phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực và kiểm soát chặt chẽ chất lượng công tác bảo trì. Đối với những tuyến Quốc lộ có vai trò kết nối liên tỉnh, liên vùng, công tác quản lý, khai thác cần được đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông quốc gia, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ, không bị chia cắt bởi ranh giới hành chính.

Theo ông Trần Quang Thanh, mặc dù được phân cấp cho địa phương trực tiếp quản lý, hệ thống Quốc lộ vẫn giữ vai trò là mạng lưới giao thông huyết mạch của cả nước. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ Trung ương và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm kết nối hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác và duy trì an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại khu vực miền trung, nơi có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở đất, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trước, trong và sau mùa mưa bão. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng mặt đường, ách tắc hệ thống thoát nước và những vị trí có nguy cơ gây chia cắt giao thông.

Thông qua các đợt kiểm tra thực tế, Khu Quản lý đường bộ II tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát những vấn đề tồn tại, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình sửa chữa, đồng thời trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì.

Ông Trần Quang Thanh nhấn mạnh, mục tiêu của công tác phối hợp không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các công trình sửa chữa theo kế hoạch, mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, duy trì điều kiện khai thác an toàn và chủ động phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc phân cấp quản lý Quốc lộ cần đi đôi với trách nhiệm và hiệu quả thực chất. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm các tuyến Quốc lộ luôn thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.