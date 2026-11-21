Chương trình giao lưu, kết nối và hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến cộng đồng

Ngày 21.11, Chi nhánh Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM (VCIDA-HCMC) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Văn hóa và giới thiệu mô hình phối hợp tại địa phương.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình văn hóa diễn ra từ ngày 14 – 29.11, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026.

Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ nhân và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo; hỗ trợ phát triển ý tưởng, ứng dụng công nghệ, giới thiệu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Qua đó, góp phần khai thác nguồn lực văn hóa, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động sáng tạo tại địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển, việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa, khai thác giá trị bản sắc dân tộc và chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc thành lập Trung tâm nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Hiệp hội. Trong đó, ba nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, truyền thông; tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò kết nối của Chi nhánh tại TP.HCM; phối hợp với các đơn vị cơ sở phát triển không gian và sản phẩm văn hóa phục vụ cộng đồng.

Trong định hướng này, TP.HCM được xác định là địa bàn có điều kiện kết nối các nguồn lực sáng tạo, doanh nghiệp và thị trường văn hóa. Sự phối hợp giữa Trung tâm, Chi nhánh Hiệp hội tại TP.HCM và các đơn vị địa phương được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được giới thiệu, thử nghiệm và tiếp cận công chúng.

Trao quyết định về công tác nhân sự cho ông Nguyễn Xuân Thụ - Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Văn hoá Tân Sơn Nhất

Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng phát triển Không gian Văn hóa Làng Phố – mô hình kết nối những giá trị văn hóa làng Việt với nhịp sống đô thị. Không gian này hướng đến giới thiệu các loại hình nghệ thuật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực vùng miền và tổ chức những hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Thông qua sự phối hợp với các đơn vị tại địa phương, mô hình kỳ vọng tạo điều kiện để nghệ nhân giới thiệu sản phẩm, trình diễn và trao truyền nghề truyền thống; đồng thời mở rộng cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa dân tộc.

Việc kết hợp hoạt động văn hóa với đào tạo, quảng bá và kết nối thị trường cũng được xem là hướng khai thác nguồn lực, từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các đơn vị ký kết hợp tác

Chuỗi hoạt động văn hóa tại phường Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn ra đến ngày 29.11 với các chương trình giao lưu, kết nối và hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đơn vị giới thiệu mô hình, tạo cơ hội cho người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa ngay tại địa bàn sinh sống.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà đến các em học sinh tại phường Tân Sơn Nhất

Việc đưa mô hình đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa về cơ sở đặt ra yêu cầu về cơ chế phối hợp, khả năng huy động nguồn lực và tính liên tục trong tổ chức hoạt động.

Hiệu quả của Trung tâm không chỉ nằm ở việc hình thành một đầu mối kết nối mà quan trọng hơn là khả năng duy trì những chương trình thiết thực, tạo môi trường để nghệ nhân, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đô thị.