Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao vai trò tích cực của hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương và ký kết Chương trình hành động 2026-2030 triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại Jakarta tháng 7-2026.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia - Ảnh: chinhphu.vn

Trong thời gian tới, để hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, Phó thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời hạn. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần thúc đẩy các chương trình hợp tác trong những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghiệp Halal, nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh...; tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir.