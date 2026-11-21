Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào Khmer

Tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, các cơ sở tôn giáo không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi người dân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi những vấn đề trong đời sống.

Phát huy đặc điểm này, Công an xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Ban quản trị các chùa Khmer tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Phật tử và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước.

Theo đó, Tổ An ninh Công an xã Châu Thành duy trì phối hợp với Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vào các ngày 8, 14, 23 và 30 âm lịch hàng tháng.

Nội dung tập trung vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Việc lựa chọn các ngày sinh hoạt quen thuộc tại chùa giúp lực lượng Công an tiếp cận người dân thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để các vị sư, Ban quản trị chùa cùng tham gia truyền tải thông tin.

Thông qua sự phối hợp này, những quy định pháp luật được phổ biến gắn với đời sống thường ngày, giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Tổ An ninh Công an xã Châu Thành phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các cơ sở tôn giáo

Đáng chú ý, Công an xã Châu Thành còn xây dựng, củng cố mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở tôn giáo”. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của Ban quản trị các chùa Khmer, định kỳ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong việc giáo dục, vận động những người có hành vi vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đại đức Sơn Pành Nhà, Phó Trụ trì chùa Sâm Rong Thum, ấp Phú Mỹ, xã Châu Thành, cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo thuận lợi cho người dân khi nhiều chức năng, nhiệm vụ được giao cho Công an cấp xã.

Đặc biệt, lực lượng An ninh thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhà chùa trong tổ chức các hoạt động lễ hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giúp Phật tử và người dân an tâm lao động, sản xuất.

Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà chùa không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong các dịp lễ hội mà còn mở rộng kênh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy định pháp luật. Khi thông tin được truyền tải thông qua những người gần gũi, có uy tín trong cộng đồng, người dân có thêm điều kiện trao đổi, tìm hiểu và tiếp nhận các nội dung cần thiết.

Phát huy người có uy tín, xây dựng thế trận an ninh từ cộng đồng

Cùng với hoạt động tuyên truyền tại các chùa Khmer, Công an xã Châu Thành chú trọng tranh thủ sự tham gia của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng. Đây là lực lượng am hiểu phong tục, tập quán, có mối quan hệ gắn bó với người dân, góp phần kết nối chính quyền, lực lượng Công an với đồng bào trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật.

Một trong những hoạt động cụ thể là mô hình “Tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo”. Thông qua mô hình, Tổ An ninh Công an xã phối hợp vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện việc treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các dịp lễ, Tết và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở tôn giáo, tín đồ trong việc thực hiện quy định chung, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng Công an với các tổ chức tôn giáo và người dân trên địa bàn.

Ông Sơn Sonl, ngụ ấp Phú Nhiêu, xã Châu Thành, cho biết cán bộ Công an xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân nắm bắt. Đặc biệt, lực lượng Công an còn vận động các cơ sở thờ tự treo cờ Tổ quốc, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần yêu nước của người dân.

Theo ông Sơn Sonl, thông qua các hoạt động tuyên truyền, mối quan hệ giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân ngày càng gắn bó. Người dân cũng được thông tin về các phương thức, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, từ đó nâng cao cảnh giác và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương.

Lực lượng An ninh Công an xã Châu Thành thường xuyên gặp gỡ chức sắc tôn giáo, người có uy tín để trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương

Không chỉ tuyên truyền, vận động, Công an xã Châu Thành còn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội là trên 500 triệu đồng.

Những hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với người dân, tạo điều kiện để công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở được triển khai thuận lợi hơn. Khi người dân được quan tâm, hỗ trợ và có kênh trao đổi thường xuyên với chính quyền, lực lượng Công an, những vấn đề phát sinh trong cộng đồng cũng có thêm cơ hội được nắm bắt, giải quyết kịp thời.

Trung tá Trần Quốc Toản, Phó Trưởng Công an xã Châu Thành, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động đồng bào.

Theo ông, việc tranh thủ sự tham gia của những người có ảnh hưởng trong cộng đồng cùng với các hoạt động an sinh xã hội góp phần củng cố niềm tin của người dân, khuyến khích bà con tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ hoạt động tuyên truyền tại các chùa Khmer đến việc phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín và triển khai các mô hình vận động tại cơ sở, Công an xã Châu Thành đang từng bước đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đời sống cộng đồng.

"Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân", Trung tá Trần Quốc Toản khẳng định.

Thời gian tới, việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, lựa chọn những vấn đề pháp luật thiết thực, phù hợp với đặc điểm văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Khmer sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua đó, phát huy sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.