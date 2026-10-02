Thời trang hở bạo hết thời?

Paris Fashion Week chứng kiến nhiều nỗ lực phá cách. Ảnh: The Impression.

Tại Paris Fashion Week diễn ra từ ngày 28/9, một trong những chủ đề được giới thời trang Mỹ bàn luận nhiều những ngày qua không nằm trên sàn diễn, mà đến từ trang bìa mới của New York Magazine.

Tuần này, tạp chí phát hành số đầu tiên dành hoàn toàn cho thời trang nam. Ảnh bìa do nhiếp ảnh gia Ryan McGinley thực hiện, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ Troye Sivan, diễn viên Mike Faist, Elliot Page và nghệ sĩ Rashid Johnson. Các nhân vật xuất hiện trong một nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, gần như bán khỏa thân và chỉ mặc đồ lót.

Theo New York Times, bộ ảnh nhanh chóng gây chú ý nhờ cách dàn dựng táo bạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hình ảnh cơ thể xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội và truyền thông, mức độ gây sốc của bộ ảnh không được như kỳ vọng. Các khung hình thậm chí tạo cảm giác gần gũi, như một nhóm bạn cùng thư giãn trong phòng tắm hơi.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi đang được nhắc đến tại mùa thời trang năm nay: thời trang còn có thể gây tranh luận đến mức nào?

Các nhà mốt chật vật

Sự nổi loạn mực từ lâu là một phần quan trọng của ngành công nghiệp thời trang. Bên cạnh thu hút sự chú ý, những thiết kế hoặc màn trình diễn gây tranh luận còn có khả năng thách thức quan niệm về cơ thể, giới tính, vẻ đẹp và cách con người xuất hiện trước xã hội. Tại châu Âu, nhiều nhà mốt vẫn đang tìm cách tạo ra hiệu ứng khiêu khích này, dù không phải thử nghiệm nào cũng thành công.

Ở Milan (Italy), nhà thiết kế người Bỉ Glenn Martens gây chú ý với màn trình diễn mang màu sắc gợi dục tại thương hiệu Italy Diesel. Tuy nhiên, phần dàn dựng này được đánh giá tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội hơn là thực sự gây sốc. Ngược lại, khi làm việc tại nhà mốt Pháp Maison Margiela, Martens sử dụng những chiếc áo gần như xuyên thấu, chỉ gợi mở cơ thể chứ không phô bày hoàn toàn. Cách xử lý này tạo nên sức hút từ sự lấp lửng giữa kín và hở.

Tại hãng thời trang Pháp Balmain, giám đốc sáng tạo Antonin Tron chọn hướng trực diện hơn khi đưa lên sàn diễn những chiếc váy được cắt rất cao, phô bày gần như hoàn toàn phần cơ thể phía trước. Tuy nhiên, mức độ táo bạo này khiến hiệu ứng gợi cảm thành cảm giác phô trương.

Những trang bìa số đầu tiên dành riêng cho thời trang nam của tạp chí Mỹ. Ảnh: Ryan McGinley/New York Magazine.

Một trong những show gây tranh luận nhất Paris Fashion Week là Matières Fécales. Thương hiệu đưa 99 người mẫu da màu lên sàn diễn trong chương trình kéo dài hơn 30 phút tại quảng trường Place de la République (Pháp).

Bộ sưu tập mang thông điệp chống giới tinh hoa, với những chiếc váy in chữ “Resist” (phản kháng), quốc kỳ Mỹ chuyển sang tông xám và hình ảnh một người mẫu da màu mang trên vai hai hình nộm đàn ông da trắng mặc vest công sở.

Sau chỉ 4 show, hai nhà thiết kế Hannah Rose Dalton và Steven Raj Bhaskaran đã đưa Matières Fécales từ một tài khoản Instagram mang tinh thần phá cách trở thành hãng thời trang thương mại.

Tuy vậy, thông điệp chống giới tinh hoa của nhà mốt cũng gây tranh luận. Thương hiệu thời trang Pháp từng thiết kế trang phục cho các ngôi sao như Demi Moore, Zendaya và nhiều khách hàng nổi tiếng khác, các mẫu váy cầu kỳ của hãng được bán ở mức giá cao. Việc hàng trăm khách mời phải chờ hơn 1 tiếng để ca sĩ Rihanna xuất hiện tại show càng khiến thông điệp này trở nên mâu thuẫn.

Sức hút của sự tiết chế

Thương hiệu Dior dưới thời Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson lại đi theo hướng ngược lại. Các bộ sưu tập đầu tiên của Anderson cho thương hiệu từng có nhiều yếu tố khác thường như mũ kiểu thuyền trưởng cướp biển, áo khoác tweed với cấu trúc gập phức tạp hay váy chữ A phồng lớn. Tuy nhiên, mùa này, nhà thiết kế tiết chế đáng kể.

Những chiếc váy kẻ caro mỏng nhẹ, họa tiết houndstooth và phần gấu váy chuyển động mềm mại khiến bộ sưu tập được mô tả nhiều bằng từ “đẹp”, kiểu nhận xét hiếm khi được dùng để mô tả các thiết kế của Anderson.

Nếu Dior chọn giải pháp an toàn để chiều lòng khách hàng, Saint Laurent lại chọn hướng đi mạo hiểm hơn. Giám đốc sáng tạo của Anthony Vaccarello đã phủ sắc vàng lên phần lớn bộ sưu tập, tái hiện nét hào nhoáng của thập niên 80.

Show diễn đặc biệt gây chú ý giữa tin đồn ông sẽ rời nhà mốt Pháp sau một thập kỷ, nhất là sau màn chào kết kéo dài đầy ẩn ý. Dù vậy, việc lạm dụng một sắc thái duy nhất đã vô tình làm bộ sưu tập trở nên đơn điệu và thiếu tính bất ngờ.

Julian Klausner khai thác sự hào nhoáng theo cách vui tươi, đời thường. Ảnh: Giovanni Giannoni/WWD.

Một trong những bộ sưu tập nhận phản hồi tích cực hơn tại Paris đến từ Julian Klausner, người đang phụ trách thương hiệu Dries Van Noten.

Giám đốc sáng tạo kết hợp tinh thần vui tươi đương đại với phong cách tối đa của thời trang giữa thế kỷ 20. Bộ sưu tập mang đến cảm giác như một quán ăn góc phố Paris vào cuối thập niên 1950, nơi có những người phụ nữ ăn mặc táo bạo. Điểm nổi bật của show nằm ở ba yếu tố đang dần trở nên hiếm trên nhiều sàn diễn: sự phấn khích, tính phù phiếm và cảm giác tự do.

Giống người tiền nhiệm của thương hiệu, Klausner cho thấy khả năng xây dựng hình ảnh người phụ nữ quyến rũ nhưng không quá kiểu cách. Tuy nhiên, nhà thiết kế trẻ có xu hướng thử nghiệm mạnh hơn với những màu xanh lục khó mặc, xanh nhựa, áo được túm ở eo hay suit phủ họa tiết ngôi sao.

Một vài chi tiết như cố tình tạo cảm giác vụng về, thậm chí là “lệch chuẩn”, nhưng chính sự thiếu hoàn hảo lại tạo nên sức sống cho bộ sưu tập.