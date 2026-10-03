Chia sẻ của Nana sau khi công khai hẹn hò T.O.P

Mới đây, Nana có động thái đầu tiên dành cho người hâm mộ sau khi thông tin cô hẹn hò T.O.P được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Thông qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ, nữ diễn viên trực tiếp chia sẻ cảm xúc trước sự chú ý dành cho chuyện tình cảm của mình.

Nana viết: "Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng vậy và cũng hơi ngại nữa". Sau đó, nữ diễn viên gửi lời nhắn: "Tôi sẽ gặp gỡ thật đẹp và khỏe mạnh nhé!". Cách chia sẻ thẳng thắn của Nana nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Chia sẻ của Nana sau khi thông tin cô và T.O.P đang trong mối quan hệ tình cảm thu hút nhiều khán giả quan tâm. (Ảnh Sports Chosun)

Trước đó, thông tin Nana và T.O.P đang hẹn hò bất ngờ được công khai. Phía công ty quản lý của hai nghệ sĩ sau đó cũng xác nhận cả hai đang có mối quan hệ tốt đẹp. Động thái của Nana càng khiến chuyện tình cảm giữa hai người được chú ý khi đây là lần đầu nữ diễn viên trực tiếp lên tiếng với người hâm mộ về mối quan hệ.

Nana và T.O.P được cho là bắt đầu quen biết thông qua một MV thuộc album phòng thu đầu tiên của T.O.P. Nana nhận lời tham gia MV theo lời đề nghị của T.O.P và đảm nhận vai nữ chính. Quá trình làm việc chung được cho là giúp cả hai có cơ hội tiếp xúc và trở nên gần gũi hơn.

Sau thời gian giữ liên lạc, Nana và T.O.P dần nảy sinh tình cảm. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai bắt đầu phát triển mối quan hệ từ khoảng tháng 6 năm nay.

Sau khi tin hẹn hò được đăng tải, những hình ảnh thân mật của Nana và T.O.P trong MV cũng như các nội dung quảng bá liên quan bất ngờ được khán giả đào lại. Thời điểm ghi hình, cả hai được cho là vẫn giữ khoảng cách và sử dụng cách xưng hô lịch sự với nhau. Việc sau đó trở thành một cặp khiến những khoảnh khắc cũ nhận được sự quan tâm trở lại.

Nana từng đóng trong MV của T.O.P.

Nana sinh năm 1991, ra mắt với tư cách thành viên nhóm After School vào năm 2009 trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Good Wife, Kill It, Mask Girl, Climax và gần đây là phim Scandal đóng cùng Son Ye Jin, Ji Chang Wook.

Trong khi đó, T.O.P sinh năm 1987, ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006. Sau thời gian hoạt động cùng nhóm, anh phát triển sự nghiệp solo và diễn xuất. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi đảm nhận vai Thanos trong Squid Game 2.

Việc Nana chủ động chia sẻ cảm xúc sau khi tin hẹn hò được công khai cho thấy nữ diễn viên đã sẵn sàng đối diện với sự quan tâm của công chúng dành cho chuyện tình cảm hiện tại. Cô cũng gửi lời trấn an người hâm mộ bằng mong muốn duy trì mối quan hệ một cách tích cực và lành mạnh.