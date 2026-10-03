Tham vọng của Thu Trang ở tuổi 42

Ở tuổi 42, Thu Trang gây chú ý khi cùng lúc chuẩn bị hai dự án điện ảnh là Chị Mười Ba phần 3 và Nụ Hôn Bạc Tỷ 2, dự kiến ra mắt trong năm 2027. Đây đều là những thương hiệu từng tạo dấu ấn phòng vé của nữ nghệ sĩ.

Điều đáng chú ý là Thu Trang đưa ra kế hoạch này sau một giai đoạn điện ảnh có kết quả không đồng đều. Quý Tử Vượt Giàu, bộ phim cô đóng chính cùng Tiến Luật, khép lại hành trình tại rạp với doanh thu gần 60 tỷ đồng. Thành tích này thấp hơn mức hòa vốn được phía nhà làm phim đưa ra trước đó. Thay vì thu hẹp hoạt động, Thu Trang tiếp tục triển khai hai dự án mới, thậm chí chuẩn bị hai ê-kíp riêng để có thể thực hiện song song.

Ở tuổi 42, Thu Trang dành trọn tâm huyết và niềm hạnh phúc cho hành trình theo đuổi điện ảnh.

Với Chị Mười Ba, Thu Trang trở lại với thương hiệu từng gắn liền với tên tuổi cô trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử từng vượt mốc 100 tỷ đồng, trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình đưa thương hiệu này từ web drama lên màn ảnh rộng. Phần 3 vì thế không chỉ là một dự án tiếp theo mà còn là lần trở lại của một thương hiệu đã có lượng khán giả riêng.

Trong khi đó, Nụ Hôn Bạc Tỷ 2 mang một ý nghĩa khác. Phần đầu ra mắt dịp Tết 2025 do Thu Trang đạo diễn, sản xuất và tham gia diễn xuất, thu gần 212 tỷ đồng. Đây cũng là dự án giúp cô tạo dấu mốc đáng kể khi chuyển từ vị trí diễn viên, nhà sản xuất sang trực tiếp cầm trịch một bộ phim điện ảnh.

Thu Trang cùng lúc chuẩn bị hai dự án điện ảnh là Chị Mười Ba phần 3 và Nụ Hôn Bạc Tỷ 2.

Việc lựa chọn tiếp tục với hai thương hiệu này cho thấy Thu Trang đang ưu tiên điện ảnh hơn những hoạt động từng giúp cô xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ. Nữ nghệ sĩ cho biết những năm gần đây cô hạn chế tham gia gameshow và truyền hình thực tế để tập trung thời gian, sức lực cho công việc làm phim. Ở tuổi 42, điều cô mong muốn là tiếp tục tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho khán giả.

Tham vọng của Thu Trang vì thế không chỉ nằm ở việc trở lại màn ảnh với một vai diễn mới. Sau khoảng 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã mở rộng công việc từ diễn xuất sang sản xuất rồi đạo diễn. Nụ Hôn Bạc Tỷ cho thấy Thu Trang có thể tạo ra một tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, nhưng những dự án sau đó cũng cho thấy thị trường điện ảnh luôn đặt ra những bài toán khác nhau cho mỗi lần trở lại.

Năm 2026, Ai Thương Ai Mến không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng, trong khi Quý Tử Vượt Giàu cũng dừng lại ở mức gần 60 tỷ đồng. Những con số này tạo nên một bức tranh trái chiều so với thành công của Nụ Hôn Bạc Tỷ. Chính vì vậy, việc Thu Trang tiếp tục đặt cược vào hai phần phim mới trong năm 2027 càng đáng chú ý. Đây sẽ là những dự án cho thấy cô lựa chọn duy trì những thương hiệu đã có nền tảng khán giả hay tiếp tục mở rộng con đường làm phim của mình theo hướng khác.

Năm 2026, hành trình phòng vé của Thu Trang đạt kết quả không mấy tích cực như kỳ vọng.

Bên cạnh hai dự án đã công bố, Thu Trang còn cho biết cô muốn thử sức với thể loại kinh dị. Đây là dòng phim nữ nghệ sĩ chưa thực hiện vì không phải thế mạnh, nhưng cô đang tìm hiểu và học hỏi để có cơ hội thử sức.

Ở tuổi 42, Thu Trang đang bước vào một chặng đường mà vai trò của cô trong điện ảnh ngày càng mở rộng. Từ một diễn viên hài quen thuộc, cô trở thành nhà sản xuất, đạo diễn và tiếp tục xây dựng những thương hiệu phim của riêng mình. Sau những biến động về doanh thu, việc cùng lúc chuẩn bị Chị Mười Ba 3 và Nụ Hôn Bạc Tỷ 2 cho thấy Thu Trang vẫn dành trọn tâm huyết cho điện ảnh.