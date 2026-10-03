Jennifer Lopez nhắc nhở 'cánh săn ảnh' tại Paris Fashion Week

Jennifer Lopez mới đây đã thu hút sự chú ý với khoảnh khắc thẳng thắn nhắc nhở nhóm paparazzi khi bị các nhiếp ảnh gia vây quanh trên đường phố thủ đô nước Pháp trong thời gian tham dự Paris Fashion Week.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Selena đang di chuyển trên đường phố Paris thì bất ngờ bị một nhóm nhiếp ảnh gia liên tục áp sát. Trước tình huống này, Jennifer Lopez lên tiếng: “Mọi người có thể ngừng hành xử điên cuồng như vậy được không?”.

Jennifer Lopez mới đây đã thu hút sự chú ý với khoảnh khắc thẳng thắn nhắc nhở nhóm paparazzi.

“Bình tĩnh nào. Không ai chạy đi đâu cả. Chúng ta không làm gì cả”, nữ ca sĩ 57 tuổi nói thêm. Sau đó, cô tiếp tục nhắc nhóm paparazzi: “Mọi người có thể hít thở một chút”.

Khi các nhiếp ảnh gia giải thích rằng thời tiết nóng khiến họ hành xử như vậy, Jennifer Lopez không tiếp tục phản ứng gay gắt mà cho phép họ chụp ảnh.

Trong lần xuất hiện này, nữ ca sĩ gây chú ý với chiếc váy ren hai dây quyến rũ, kết hợp tất scrunch màu trắng và giày loafer da màu đen. Jennifer Lopez búi gọn mái tóc màu nâu mật ong phía sau, để hai lọn tóc buông tự nhiên trước mặt, tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa thanh lịch.

Jennifer Lopez cũng liên tục gây chú ý với những màn xuất hiện thời trang trong thời gian có mặt tại Paris.

Hôm 30/9, nữ ca sĩ ngồi hàng ghế đầu tại show diễn của Stella McCartney thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Ready-to-Wear Xuân/Hè 2027. Cô diện chiếc váy midi Sable nhiều lớp của nhà thiết kế người Anh, khoác thêm một chiếc khăn choàng lông giả. Jennifer Lopez hoàn thiện tổng thể bằng mạng che mặt màu đen và ngồi dưới một chiếc ô.

Hôm 30/9, nữ ca sĩ ngồi hàng ghế đầu tại show diễn của Stella McCartney thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Ready-to-Wear Xuân/Hè 2027.

Sự kiện còn quy tụ nhiều ngôi sao như Kelsea Ballerini, Miranda Kerr, Natalia Bryant, Sabrina Elba, Juliette Binoche và Kat Graham.

Show diễn của Stella McCartney lần này lấy chủ đề bảo tồn đại dương, với thông điệp gây chú ý: “Sea life, not seafood” (Tạm dịch: Hãy bảo vệ sinh vật biển, đừng biến chúng thành hải sản).