10 khoảnh khắc đáng nhớ khi xem 'Tôi Không Phải Là Đại Sư'

Tôi Không Phải Là Đại Sư là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời Dân Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Giang Tương. Tác phẩm xoay quanh Thượng Quan Thành Minh và Giang Phi Yến, từ một cuộc hôn nhân sắp đặt dần bị cuốn vào những bí mật, âm mưu và vụ án liên tiếp. Dưới đây là 10 điểm đáng chú ý tạo nên sức hút của bộ phim.

1. Khai thác nghệ thuật lừa đảo thời Dân Quốc

Tôi Không Phải Là Đại Sư tập trung vào những màn lừa đảo và các thủ thuật dân gian trong bối cảnh thời Dân Quốc. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của tác phẩm khi kết hợp chất trinh thám, giả tưởng và hồi hộp trong cùng một câu chuyện.

2. Câu chuyện trả thù với nhiều lớp bí ẩn

Phim xây dựng tuyến truyện xoay quanh hàng loạt cái chết bí ẩn trong một gia đình. Tổng cộng chín vụ án được kết nối, từng bước hé lộ những bí mật phía sau các trò lừa đảo huyền bí trước khi dẫn đến những tình tiết bất ngờ ở cuối phim.

3. Cặp đôi từ vợ chồng thành đối thủ

Thượng Quan Thành Minh và Giang Phi Yến ban đầu là một cặp vợ chồng nhưng sau đó trở thành đối thủ. Giang Phi Yến mang vẻ ngoài dịu dàng, trong khi thực chất là một cao thủ lừa đảo được đào tạo từ nhỏ. Mối quan hệ giữa hai người vì thế liên tục thay đổi giữa tình cảm, nghi ngờ và đối đầu.

4. Lý Hiện đảm nhận nhân vật nhiều thân phận

Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, nhân vật trải qua hành trình kéo dài 30 năm. Từ một thiếu gia giàu có, anh trở thành người tìm cách trả thù và sau đó tham gia chống lừa đảo. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên còn nghiên cứu về số thuật và các phong tục võ thuật truyền thống.

5. Tạo hình của Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng gây chú ý với loạt trang phục sườn xám trong phim. Các thiết kế thay đổi từ gam xanh nhạt đến đỏ đậm, góp phần thể hiện những sắc thái khác nhau của nhân vật Giang Phi Yến - một nữ diễn viên có vẻ ngoài mong manh nhưng sở hữu khả năng ngụy trang và tâm lý phức tạp.

6. Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp

Đây là lần tái hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng sau Kiếm Triều. Trong tác phẩm mới, cả hai tiếp tục đóng cặp nhưng mối quan hệ được đẩy theo hướng phức tạp hơn khi từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, họ dần trở thành đối thủ của nhau.

7. Ngô Cương vào vai người thầy bí ẩn

Ngô Cương đảm nhận vai Kim Bất Hoán, người hướng dẫn Thượng Quan Thành Minh trong hành trình trả thù. Nhân vật này sau đó được tiết lộ là người đứng sau phe Giang Hương, tạo thêm một lớp bí ẩn cho câu chuyện.

8. Đạo diễn từng thực hiện 'Tam Thân'

Tác phẩm được chỉ đạo bởi Dương Liễu, người từng được biết đến qua Tam Thân. Ê-kíp cho biết nhiều màn lừa đảo trong phim được xây dựng dựa trên các vụ án có thật trong thời kỳ Dân Quốc. Lý Hiện và Lý Nhất Đồng cũng dành thời gian nghiên cứu ma thuật và nghệ thuật sân khấu truyền thống để phục vụ vai diễn.

9. Không khí Dân Quốc pha màu sắc dân gian

Phim kết hợp các yếu tố dân gian Trung Quốc với không khí kỳ bí. Từ trang phục, cờ bói toán, áo choàng Đạo giáo đến cách sử dụng ánh sáng và màu sắc đều được xây dựng nhằm tạo nên bầu không khí đặc trưng của thời kỳ Dân Quốc.

10. Sở hữu lượng người chờ xem đáng chú ý

Trước ngày phát hành, Tôi Không Phải Là Đại Sư nhận được sự quan tâm trên nhiều nền tảng. Theo nội dung nguồn, chỉ số mong đợi của phim trên Huanwang Big Data vượt 10.000, trong khi lượng đặt trước trên Tencent Video, iQIYI và Weibo vượt một triệu. Tác phẩm cũng được giới thiệu trong nhóm những bộ phim truyền hình thời Dân Quốc được mong đợi.