Quách Ngọc Ngoan đã đúng khi chọn bước tiếp

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang dần tìm lại nhịp diễn xuất bằng loạt phim điện ảnh trong năm 2026. Trại Buôn Người hiện vượt 190 tỷ đồng doanh thu, trở thành điểm sáng đáng chú ý trong hành trình trở lại của nam diễn viên.

Điều đáng chú ý là Quách Ngọc Ngoan không trở lại bằng một dự án duy nhất. Trong năm 2026, anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Trại Buôn Người. Sắp tới, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10.

Quách Ngọc Ngoan đang tìm thấy niềm hạnh phúc khi trở lại và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nếu nhìn vào những con số phòng vé, hành trình này có nhiều sắc thái nhưng nhìn chung mang đến những tín hiệu tích cực. Báu Vật Trời Cho ra mắt trong dịp Tết và đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Đây là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình Quách Ngọc Ngoan trở lại với điện ảnh, nhất là sau quãng thời gian anh không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng.

Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh với vai một võ tướng. Bộ phim đạt khoảng 38 tỷ đồng tại phòng vé, thấp hơn kỳ vọng đặt ra cho một dự án có quy mô đầu tư lớn. Tuy nhiên, với Quách Ngọc Ngoan, bộ phim tiếp tục giúp anh duy trì sự hiện diện trên màn ảnh và thử sức với một hình tượng khác.

Quách Ngọc Ngoan đang có hành trình đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Quan trọng hơn, sau dự án này, anh tiếp tục bước vào Trại Buôn Người. Bộ phim hiện đã vượt 190 tỷ đồng doanh thu và vẫn đang chiếu. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm đang trở thành một trong những dấu mốc phòng vé đáng chú ý trong chặng đường trở lại của nam diễn viên.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, một nhân vật thuộc tuyến phản diện. Vai diễn tiếp tục phát huy thế mạnh của anh ở những nhân vật có vẻ ngoài gai góc, tính cách phức tạp. Việc bộ phim đạt thành tích tốt tại phòng vé cũng giúp tên tuổi nam diễn viên được nhắc đến nhiều hơn sau một thời gian dài vắng bóng.

Thực tế, Trại Buôn Người không phải bộ phim đầu tiên giúp Quách Ngọc Ngoan có cột mốc đáng chú ý về doanh thu. Trước đó, Thiên Đường Máu (2025) từng vượt mốc 100 tỷ đồng, trở thành một dấu hiệu tích cực trong hành trình trở lại của anh. Tuy nhiên, việc tiếp tục có thêm một tác phẩm đạt doanh thu cao cho thấy Quách Ngọc Ngoan đang duy trì thành tích phòng vé của mình và có thêm cơ hội tiếp cận khán giả điện ảnh.

Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Lôi Báo và Người Bất Tử. Trong sự nghiệp, anh thường được giao những nhân vật có màu sắc mạnh, nhiều góc khuất và đòi hỏi khả năng thể hiện nội tâm. Khoảng thời gian vắng bóng sau đó khiến sự trở lại của nam diễn viên càng được chú ý khi anh xuất hiện liên tiếp trong nhiều dự án.

Sau Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục góp mặt trong Huyết Thống (10/2026).

Đáng chú ý, Quách Ngọc Ngoan đang từng bước khẳng định sự trở lại bằng những vai diễn mới. Việc liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh giúp nam diễn viên duy trì nhịp làm nghề, đồng thời cho thấy anh vẫn chủ động làm mới mình trên màn ảnh rộng. Thành tích của Báu Vật Trời Cho và đặc biệt là Trại Buôn Người đang tạo thêm cơ sở để nhìn nhận năm 2026 như một giai đoạn có nhiều chuyển động trong sự nghiệp điện ảnh của anh.

Phía trước Quách Ngọc Ngoan vẫn còn Huyết Thống, dự kiến ra rạp ngày 30/10. Trong phim, anh vào vai bác sĩ Tâm, đóng cùng Quang Tuấn, Lan Phương. Đây tiếp tục là một vai diễn mới trong chuỗi dự án mà nam diễn viên thực hiện trong năm nay.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Quách Ngọc Ngoan đã chọn cách bước tiếp bằng việc trở lại với điện ảnh. Con đường ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng những kết quả từ Báu Vật Trời Cho và Trại Buôn Người cho thấy lựa chọn này đang mang đến những tín hiệu tích cực đáng chú ý.