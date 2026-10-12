Thời của phim hành động Việt

Điều đáng nói, sức hút của dòng phim này không đơn thuần đến từ những tên tuổi phòng vé, mà còn nằm ở cách nhà làm phim tìm kiếm sự chân thực trong từng phân cảnh, tiết chế kỹ xảo và đầu tư nhiều hơn cho năng lực võ thuật của diễn viên.

Tính đến sáng 10-10, sau 2 tuần ra rạp, bộ phim Trại buôn người (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh) đã vượt mốc doanh thu 370 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những bộ phim hành động có tốc độ tăng doanh thu ấn tượng trong thời gian rất ngắn. Những đại cảnh hoành tráng cùng phần hành động dồn dập, nghẹt thở là lý do phim chinh phục số đông khán giả.

Thành công của Trại buôn người cũng nối tiếp dấu ấn của nhiều tác phẩm trước đây: Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Truy tìm long diên hương (207 tỷ đồng), Thiên đường máu (126 tỷ đồng)...

Năm 2025, theo thống kê của CGV Việt Nam, doanh thu của thể loại phim hành động đã sánh ngang với phim lãng mạn, kinh dị. Điều đó cho thấy, dù số lượng không nhiều nhưng phim hành động Việt vẫn chiếm một vị thế riêng trên thị trường điện ảnh trong nước.

Một trong những chuyển biến rõ nét của phim hành động Việt những năm gần đây là sự dịch chuyển từ “phô diễn võ thuật” sang dùng hành động để kể chuyện. Một cú đánh, màn rượt đuổi hay cuộc đối đầu không dừng ở sự hấp dẫn, đẹp mắt mà còn phải tạo được cảm giác nguy hiểm, có nguyên nhân và hệ quả, góp phần thúc đẩy câu chuyện.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với diễn viên: vừa đòi hỏi khả năng diễn xuất, vừa có thể lực, kỹ năng võ thuật, khả năng chịu áp lực và sự phối hợp chặt chẽ với ê-kíp.

Nhìn vào thành công của những bộ phim hành động thời gian qua có thể thấy sự tổng hòa của nhiều yếu tố: kịch bản, mức độ đầu tư của nhà sản xuất, diễn xuất của diễn viên, cách dàn dựng và khả năng tạo ra một câu chuyện đủ sức giữ chân khán giả.

Nếu phim kinh dị Việt đã hình thành được một thị trường riêng với tệp khán giả ổn định, thì phim hành động cũng đang đứng trước cơ hội tương tự. So với phim kinh dị, thể loại ít đòi hỏi về chi phí sản xuất, bối cảnh hay yêu cầu đối với diễn viên, phim hành động lại cần mức đầu tư lớn hơn và đồng bộ hơn.

Vì thế, để “thời” của phim hành động Việt không chỉ được đong đếm bằng những thành công đơn lẻ, dòng phim này cần nhiều hơn khả năng duy trì chất lượng, xác định bản sắc riêng và tạo nên những chuẩn mực mới.