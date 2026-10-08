Thiết thực các 'Điểm cứu sinh' trên cầu

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh (Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP Hải Phòng), Bộ CHQS thành phố đã tham mưu với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường, đặc khu rà soát, lắp đặt “Điểm cứu sinh” tại các cây cầu bắc qua sông trên địa bàn. Trong đó, những cây cầu có chiều dài dưới 50m bố trí 1 điểm, cầu có chiều dài trên 50m bố trí 2 điểm. Các “Điểm cứu sinh” có cấu tạo, kích thước đồng bộ, thống nhất, đặt tại những vị trí dễ quan sát, không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân và mỹ quan xung quanh.

“Điểm cứu sinh” là giá làm bằng khung sắt, sơn màu đỏ, xung quanh gắn lưới B41, bên trên che bằng mái tôn, bên trái có hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Bên trong “Điểm cứu sinh” treo 5 áo phao, 5 phao tròn cứu sinh kèm theo dây thừng dài tối thiểu 30m/phao tròn; phía trước là cửa đóng mở, có khóa số bảo vệ. Khi xảy ra tình huống, người dân chỉ cần gọi theo số điện thoại gắn tại “Điểm cứu sinh” để lấy mật khẩu mở khóa, sau đó sử dụng các dụng cụ cứu hộ tại chỗ để cứu người.

“Điểm cứu sinh” được bố trí tại cầu Niệm, phường An Biên, TP Hải Phòng.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ CHQS TP Hải Phòng cho biết: “Các số điện thoại gắn tại “Điểm cứu sinh” đều là số điện thoại cá nhân của các đồng chí chỉ huy cơ quan quân sự, trưởng công an xã, phường, đặc khu, bảo đảm hoạt động 24/24 giờ. Vì vậy, khi xảy ra tình huống, nhân dân gọi điện thông báo tình hình là có thể lấy mật khẩu mở khóa được ngay”. Hiện nay, các địa phương ở Hải Phòng đã lắp đặt xong 120 “Điểm cứu sinh” trong tổng số 198 điểm.

Các “Điểm cứu sinh” được giao cho ban CHQS các xã, phường, đặc khu trực tiếp quản lý. Bộ CHQS TP Hải Phòng chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền cho người dân về mục đích của các “Điểm cứu sinh”; cách thức để lấy, sử dụng dụng cụ cứu hộ bên trong; đồng thời thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản chung. Định kỳ, các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, bảo quản ổ khóa và thay thế, bổ sung đầy đủ dụng cụ cứu hộ nếu có thất thoát.