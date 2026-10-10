Tây Ninh: Thăm hỏi đồng bào Khmer dịp lễ Sen Dolta

Ngày 9/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh do Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các vị sư sãi và đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta năm 2026.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Điền.

Theo đó, đoàn đã đến thăm chùa Hiệp Phước (ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội), chùa Phum Ma (ấp Thành Tân, xã Ninh Điền) và chùa Svay Sát Rác (ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền).

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer.

Tại các điểm đến, Đại tá Nguyễn Minh Tấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị sư sãi và đồng bào Khmer; gửi lời chúc bà con đón lễ Sen Dolta vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, lễ Sen Dolta là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu kính đối với ông bà, tổ tiên.

Việc gìn giữ và phát huy những giá trị của lễ hội góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các vị sư sãi và đồng bào Khmer đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tấn, các vị sư sãi có uy tín trong cộng đồng, luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, đồng bào Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương ổn định và phát triển.

Thăm, chúc mừng các vị sư sãi và đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta năm 2026.

Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Minh Tấn mong muốn các vị sư sãi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động đồng bào bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng thời, các vị sư sãi tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh.