[Video] Dự báo thời tiết ngày 10/10/2026: Nguy cơ ngập úng tại Trung Bộ do mưa lớn kéo dài, đồng bằng Bắc Bộ giảm nắng tăng mưa

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với đới gió Đông Nam ẩm trên cao khiến trời chuyển nhiều mây. Khu vực trung du và đồng bằng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. So với những ngày trước, nắng giảm và thời tiết chuyển mát hơn.

Tại miền Trung, mưa lớn tiếp tục tập trung nhiều hơn về phía bắc. Thanh Hóa - Hà Tĩnh là trọng tâm của đợt mưa, với mưa to đến rất to và dông. Khu vực Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Các khu vực còn lại của Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Mưa lớn có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm. Ban ngày trời nắng, đến chiều tối Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác, còn Nam Bộ xuất hiện mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên biển, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều vùng, trong khi gió đông bắc mạnh gây biển động tại Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật và sóng lớn.