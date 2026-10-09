Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vinh danh 18 doanh nhân tiêu biểu

Dự gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty; ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn khẳng định: Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp cả nước, gần 40 năm xây dựng và phát triển, bằng trách nhiệm chính trị của người quân nhân cách mạng, đội ngũ doanh nhân của Binh đoàn 20 – Tân Cảng Sài Gòn luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong hội nhập quốc tế; tiên phong trong lao động sản xuất, kinh doanh; luôn đồng hành với cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống; thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Tổng công ty nhận hoa chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Năm 2026 là một năm có nhiều thay đổi và không ít áp lực đối với Tân Cảng Sài Gòn. Toàn hệ thống vừa vận hành toàn diện theo mô hình Binh đoàn, vừa kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản trị. Cùng với đó, môi trường kinh doanh thay đổi nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt, buộc chúng ta vừa phải giải quyết những yêu cầu trước mắt, vừa phải tính toán cho chặng đường dài hơn.

Trong bối cảnh đó, Tân Cảng Sài Gòn vẫn duy trì đà tăng trưởng sản xuất, kinh doanh hai con số, tiếp tục củng cố nội lực và mở ra những không gian phát triển mới.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vinh danh các doanh nhân tiêu biểu.

Trong chặng đường gần 40 năm phát triển đã cho Tân Cảng Sài Gòn một nền tảng đủ vững, một nội lực đủ mạnh và một vị thế đáng tự hào. Điều quan trọng lúc này là biến những thành công đã có trở thành điểm tựa để đi xa hơn, chứ không phải thành giới hạn để chúng ta bằng lòng.

Để làm được điều đó, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn đặt niềm tin trước hết vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý – những doanh nhân Tân Cảng và mong mỗi đồng chí sẽ tiến thêm một bước, trở thành “người mở đường”.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vinh danh 18 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho các công ty, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển vượt bậc của Tổng công ty trong năm 2026.

Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng quỹ.

Dịp này, Tổng công ty tổng kết 12 năm hoạt động “Quỹ phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và vì Trường Sa thân yêu”; vinh danh 25 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng quỹ; phát động, quyên góp ủng hộ vào Quỹ hơn 11 tỷ đồng.