Tăng tốc thi công cầu Mễ Sở
Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng là công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4.
Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài gần 14km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối khu vực Quốc lộ 1A và điểm cuối liên thông với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Hiện nay, dự án cầu Mễ Sở đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-toc-thi-cong-cau-me-so-1060060