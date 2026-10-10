Tăng tốc thi công cầu Mễ Sở

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài gần 14km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối khu vực Quốc lộ 1A và điểm cuối liên thông với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Hiện nay, dự án cầu Mễ Sở đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Hoạt động thi công các trụ cầu.

Kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các hạng mục kết cấu được tích cực triển khai.

Sau khi hoàn thành, cầu Mễ Sở giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.