Hạ tầng 'siêu' kết nối TP.HCM - Đồng Nai
Từ hàng loạt cây cầu đến vành đai, cao tốc và metro, giữa TP.HCM và Đồng Nai đang hình thành một "siêu" mạng lưới hạ tầng kết nối.
Về toàn cảnh
CầuCao tốcVành đaiĐường sắt
Cầu đang khai thác
Cầu đang xây
Cầu chuẩn bị khởi công
Tuyến đang khai thác
Tuyến đang xây, mở rộng
Tuyến dự kiến (minh hoạ)
Dữ liệu bản đồ: Google, Apple
Hạ tầng ‘siêu’ kết nối TP.HCM - Đồng Nai
Từ hàng loạt cây cầu đến vành đai, cao tốc và metro, giữa TP.HCM và Đồng Nai đang hình thành một “siêu” mạng lưới hạ tầng kết nối.
Nội dung: Thảo Liên · Đồ họa: Phan Nhật
Mạng lưới nối hai đô thị
11 cây cầu, 4 tuyến cao tốc, 2 đường vành đai và 2 tuyến metro dự kiến đang dần nối liền TP.HCM với Đồng Nai, phần lớn cùng hướng về sân bay Long Thành. Bấm các nút trên bản đồ để bật, tắt từng lớp.
Phần 1
11 cây cầu
Từ thượng nguồn sông Đồng Nai đến sông Thị Vải, có một mạng lưới cầu đang nối liền TP.HCM với Đồng Nai. Trong đó, 7 cây cầu đang khai thác, 3 cây cầu đang xây và 1 cây cầu chuẩn bị khởi công.
1
Đang khai thác
Cầu Đồng Nai
Cầu nối phường Trấn Biên (Đồng Nai) với phường Đông Hòa (TP.HCM). Năm 2008, cầu mới bằng bêtông cốt thép được xây dựng.
Cầu Đồng Nai mới
Thông xe2009
Chiều dài461 m
Làn xe5
Vốn1.870 tỷ đồng*
*Gồm nhiều hạng mục, trong đó có phần cầu mới.
2
Đang khai thác
Cầu Hóa An
Cầu nằm trên Quốc lộ 1K, nối Biên Hòa với Bình Dương và Thủ Đức. Năm 2010, cầu mới bằng bêtông cốt thép được xây dựng.
Cầu Hóa An mới
Thông xe2014
Chiều dài1,3 km
Làn xe3
Vốn1.200 tỷ đồng
3
Đang khai thác
Cầu Thủ Biên
Cầu nối Bình Dương cũ với xã Tân An, Đồng Nai, hiện là một phần quan trọng của tuyến Vành đai 4 TP.HCM.
Thông xe2010
Chiều dài511 m
Làn xe4
Vốn162 tỷ đồng
4
Đang khai thác
Cầu Long Thành
Cầu nằm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hiện xây thêm cầu Long Thành 2 để giải tỏa áp lực.
Cầu Long Thành 2
Mục tiêu hoàn thành 2027
Chiều dài2,3 km
Làn xe5
5
Đang khai thác
Cầu Bạch Đằng 2
Cầu nối phường Tân Uyên (TP.HCM) với Tân Triều (Đồng Nai), nằm trên tuyến Vành đai 4 TP.HCM kết nối sân bay Long Thành.
Thông xe2024
Chiều dài946 m
Làn xe4
Vốn500 tỷ đồng
6
Đang khai thác
Cầu Nhơn Trạch
Cầu nằm trên Vành đai 3 TP.HCM, nối TP.HCM với sân bay Long Thành khi các tuyến 25B, 25C (Đồng Nai) hoàn thiện.
Thông xe2025
Chiều dài2,6 km
Làn xe6
Vốn1.800 tỷ đồng
7
Đang khai thác
Cầu Phước Khánh
Công trình bắc qua sông Lòng Tàu (nối Cần Giờ, TP.HCM và Nhơn Trạch, Đồng Nai). Tĩnh không thông thuyền 55 m thuộc top cao nhất nước.
Thông xeTháng 10/2026
Chiều dàiHơn 3 km
Làn xe6
Vốn3.500 tỷ đồng
8
Đang xây
Cầu Phước An
Cầu là trục kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi hoàn thành, cầu có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Tây đến cảng.
Mục tiêu hoàn thành2027
Chiều dài4,3 km
Làn xe6
Vốn4.900 tỷ đồng
9
Đang xây
Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)
Cầu giải quyết nhu cầu kết nối giao thông cấp bách giữa khu vực phía bắc, đông bắc TP.HCM với TP Đồng Nai; chia sẻ áp lực giao thông cho Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Mục tiêu hoàn thành2029
Chiều dài9,8 km
Làn xe8
Vốn12.700 tỷ đồng
10
Đang xây
Cầu Cát Lái
Cầu Cát Lái nhằm giải quyết căn cơ điểm nghẽn giao thông tại phà Cát Lái; giúp Nhơn Trạch trở thành đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ và logistics gắn với sân bay Long Thành.
Mục tiêu hoàn thành2029
Chiều dài11,6 km
Làn xe8
Vốn24.000 tỷ đồng
11
Chuẩn bị khởi công
Cầu Phú Mỹ 2
TP.HCM đã động thổ cầu vào ngày 15/1. Đây là trục kết nối tốc độ nhanh khu nam TP.HCM với sân bay Long Thành.
Dự kiến khởi côngQuý IV/2026
Chiều dài6,3 km
Làn xe8
Vốn23.000 tỷ đồng
Phần 2
Cao tốc
Bên cạnh cầu, hệ thống cao tốc liên kết cũng đang được bứt phá mạnh mẽ, đồng thời dồn lực hướng về sân bay Long Thành đang trong giai đoạn nước rút.
Đang mở rộng
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Khởi công mở rộng ngày 19/8/2025, tuyến cao tốc nối TP.HCM với sân bay Long Thành đang tăng tốc mở rộng, nâng quy mô từ 4 lên 10 làn xe.
Dự kiến hoàn thànhCuối năm 2026
Chiều dài thi công22 km
Làn xe10
Vốn16.386 tỷ đồng
Đang xây
Cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm
Tuyến kết nối “thủ phủ resort” với sân bay Long Thành kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Dự kiến hoàn thành2029
Chiều dài42 km
Làn xe6
Vốn46.918 tỷ đồng
Đang khai thác
Cao tốc Bến Lức - Long Thành
Cao tốc nối liền một mạch từ Bến Lức (Tây Ninh) qua Nhà Bè, Cần Giờ (TP.HCM) sang Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai). Nhờ đó, nông sản ĐBSCL đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có thể giảm được chi phí vận chuyển.
Thông xeTháng 10/2026
Chiều dài58 km
Làn xe4
Vốn29.587 tỷ đồng
Đang khai thác
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP Đồng Nai đến nút giao Quốc lộ 56 TP.HCM; đồng thời liên thông với nút giao 2 tuyến T1 và T2 để tiếp cận sân bay Long Thành.
Thông xeTháng 5/2026
Chiều dài54 km
Làn xe4-6
Vốn17.800 tỷ đồng
Phần 3
Vành đai
Việc kết nối giao thương giữa TP.HCM và Đồng Nai đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hai tuyến đường vành đai chiến lược là Vành đai 3 và Vành đai 4.
Đang làm
Vành đai 3 TP.HCM
Vành đai kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.
Mục tiêu hoàn thành2026
Chiều dài76 km
Làn xe8
Vốn75.300 tỷ đồng
Đang làm
Vành đai 4 TP.HCM
Vành đai 4 có quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ, được định hướng là tuyến cao tốc liên vùng, kết nối Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đồng thời liên thông với hành lang xuyên Á.
Mục tiêu hoàn thành2029
Chiều dài207 km
Làn xe4 (giai đoạn 1)
Vốn giai đoạn 1121.676 tỷ đồng
Phần 4
Đường sắt tốc độ cao
Cùng với cầu, cao tốc và vành đai, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao, gồm: Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai; và sân bay Long Thành và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hai dự án đều đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.
Dự kiến
Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành
Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư. Hiện, tuyến đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng.
Chiều dàiKhoảng 43,5 km
Xây dựng2026-2030
VốnKhoảng 65.573 tỷ đồng
Hình thứcĐối tác công - tư (PPP)
Dự kiến
Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đề xuất đang được cơ quan chuyên môn thẩm định.
Mục tiêu hoàn thành2030
Vốn giai đoạn 1Khoảng 134.169 tỷ đồng*
*Sơ bộ, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trở thành động lực thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng tăng tốc. Trong bối cảnh sân bay chuẩn bị đi vào khai thác cuối năm nay, Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ liên tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, yêu cầu tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối.
Khi các công trình hạ tầng trọng điểm lần lượt về đích, cùng với tổ hợp chiến lược từ sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, siêu cảng Cần Giờ đến khu thương mại tự do gắn với Cái Mép Hạ và Trung tâm Tài chính Quốc tế, TP.HCM và Đồng Nai sẽ gắn kết chặt chẽ hơn, mở rộng không gian phát triển kinh tế - đô thị và phát huy vai trò hai cực tăng trưởng quan trọng của vùng.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ha-tang-sieu-ket-noi-tphcm-dong-nai-post1688369.html