Từ uy tín cộng đồng đến sức mạnh lòng dân

Bài 2: Đồng thuận mở những con đường mới

Bằng sự kiên trì và uy tín của mình, ông Hoàng Minh Vẻn đã vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Kiên trì khơi thông sức dân

Tuyến đường nối từ sân bóng xã đến Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1, xã Đông Giang từng chỉ là lối đi nhỏ hẹp, mùa mưa lầy lội. Để mở rộng tuyến đường, vấn đề đặt ra không chỉ là nguồn lực đầu tư mà còn là sự đồng thuận của những hộ có đất bị ảnh hưởng.

Là Bí thư Chi bộ thôn 1 và người có uy tín trong đồng bào Cơ Ho, ông Hoàng Minh Vẻn hiểu rằng mỗi phần đất đều gắn với tài sản và sinh kế của một gia đình. Bởi vậy, vận động hiến đất không thể chỉ dừng ở việc thông báo chủ trương. Ông đến từng nhà, lắng nghe băn khoăn, giải thích lợi ích của tuyến đường đối với việc đi lại, giao thương và tương lai của con em trong thôn.

Với ông Vẻn, làm dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể nóng vội mà phải “mưa dầm thấm lâu”. Khi người dân hiểu con đường được xây dựng để phục vụ chính cuộc sống của mình và các thế hệ sau, sự đồng thuận mới trở nên tự giác, bền vững.

Từ những lần gặp gỡ, trao đổi, 3 hộ dân đã thống nhất hiến hơn 100 m² đất. Tuyến đường được thi công và hoàn thành trong năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại.

Kết quả không chỉ được tính bằng diện tích đất đã hiến hay một công trình được hoàn thành, mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với chủ trương của địa phương.

Những con đường bê tông ở xã Đông Giang được hình thành có đóng góp rất lớn của người có uy tín

Niềm tin ấy không được tạo nên trong một vài buổi vận động. Nhiều năm đảm nhiệm công tác tại địa phương, ông Vẻn thường xuyên gần gũi, lắng nghe chuyện của người dân.

Từ các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn đến những lần gặp nhau ngoài nương rẫy, ông tranh thủ giải thích chủ trương, chính sách bằng cách nói gần gũi. Những mâu thuẫn trong gia đình, tập tục không còn phù hợp hay việc nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất đều được ông cùng bà con trao đổi, tìm hướng giải quyết.

Quá trình cùng dân giải quyết những việc hằng ngày đã tạo cơ sở để tiếng nói của ông có sức thuyết phục khi địa phương triển khai công việc chung. Ở ông, vai trò Bí thư Chi bộ và vai trò người có uy tín cùng gặp nhau ở trách nhiệm gần dân, hiểu dân và vận động bằng hành động cụ thể.

Đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên

Tuy nhiên, công tác dân vận không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tại xóm 1, một tuyến đường đã kéo dài hơn 2 năm nhưng việc vận động hiến đất vẫn chưa hoàn thành do một số hộ đề nghị bồi thường. Trước những ý kiến khác nhau, ông Vẻn xác định tiếp tục gặp gỡ, giải thích để người dân hiểu.

Thực tế này cho thấy sự chưa đồng thuận không thể được giải quyết bằng sự nóng vội. Mỗi băn khoăn cần được lắng nghe, phân tích trên cơ sở chủ trương, pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân. Dân vận chỉ có sức thuyết phục khi đi liền với dân chủ, công khai và trách nhiệm.

Đông Giang hiện có hơn 1.200 hộ, hơn 5.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80% dân số. Toàn xã có 5 người có uy tín, đều là người Cơ Ho và là đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đồng thời phản ánh tâm tư từ cơ sở để cấp ủy, chính quyền có cách giải quyết phù hợp.

Khi chủ trương hợp lòng dân

Nếu câu chuyện ở Đông Giang là vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thì tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, Sư cả Đoàn Minh Duyên góp phần tạo đồng thuận trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một dự án giao thông.

Khi Nhà nước triển khai đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, một số hộ lo tuyến đường đi qua đất sẽ ảnh hưởng đến sinh kế nên chưa muốn phối hợp. Sư cả Đoàn Minh Duyên đến từng gia đình, giải thích chính sách bồi thường và phân tích lợi ích lâu dài của công trình đối với sự phát triển của thôn làng. Sự kiên trì, chân thành giúp người dân dần hiểu rõ chủ trương, đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao đất để triển khai dự án.

Sư cả Đoàn Minh Duyên trao đổi với người dân về kinh nghiệm trồng táo

Tại Tuy Tịnh 2, Sư cả Đoàn Minh Duyên từ lâu là điểm tựa tinh thần của cộng đồng Chăm.

Không đợi người dân tìm đến, ông cùng các thành viên trong thôn gặp từng hộ hoặc tập hợp bà con tại nhà văn hóa để giải thích chính sách. Với ông, muốn người dân làm theo thì bản thân người vận động phải gương mẫu. Chính sự chân thành, mẫu mực và trách nhiệm giúp những nội dung tưởng như khó tiếp nhận trở nên gần gũi hơn với bà con.

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, toàn tỉnh hiện có 49/54 thành phần dân tộc trên cả nước và có 848 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn từ nhiều dân tộc, ngành nghề và trình độ học vấn khác nhau.

Thực tiễn ở Đông Giang và Tuy Phong cho thấy, làm tốt công tác dân vận không chỉ tạo thuận lợi cho một công trình. Qua mỗi vấn đề được giải quyết thấu đáo, niềm tin của người dân đối với tổ chức đảng, chính quyền được củng cố. Khi đã có niềm tin, người dân không đứng ngoài chủ trương phát triển mà trở thành chủ thể cùng tham gia, giám sát và thụ hưởng kết quả.

Sư cả Đoàn Minh Duyên nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đây cũng là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng thực tiễn sinh động. Niềm tin của Nhân dân được củng cố không chỉ qua tuyên truyền mà bằng hiệu quả quản lý, điều hành, người dân được tham gia bàn bạc và trực tiếp chứng kiến lợi ích từ các công trình phát triển.

Trong không gian tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu; trong đó 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Gần 700.000 người dân tộc thiểu số chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, điều kiện phát triển chưa đồng đều và sự đa dạng về phong tục đặt ra yêu cầu hệ thống chính trị ở cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm xác định cần tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, gần dân, vì dân; đồng thời phát huy lực lượng cốt cán chính trị, nhất là người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động phải gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại, giải quyết nguyện vọng của Nhân dân và triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”.

Định hướng của tỉnh cũng xác định đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực kinh tế trọng điểm là một trong những giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững. Để những công trình ấy nhận được sự ủng hộ, chủ trương đúng cần được tổ chức thực hiện bằng cách làm công khai, thấu đáo và có trách nhiệm với người dân.

Công an tỉnh Lâm Đồng gặp mặt biểu dương người có uy tín trong dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Tại buổi gặp mặt biểu dương người có uy tín trong dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh tổ chức đầu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn đội ngũ người có uy tín, chức sắc tôn giáo phối hợp cùng chính quyền vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách trong triển khai các dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu đó đồng thời đặt ra trách nhiệm để chính quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tiếp nhận kiến nghị và giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

Người có uy tín ở Lâm Đồng đang là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân

Từ tuyến đường nhỏ ở thôn 1, xã Đông Giang đến dự án giao thông qua vùng đồng bào Chăm ở Tuy Phong, sự đồng thuận đều bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện gần gũi và kiên trì. Người có uy tín trở thành nhịp cầu để chủ trương đến với người dân và tâm tư của người dân đến với cấp ủy, chính quyền.

Khi nhịp cầu ấy được bồi đắp bằng sự gương mẫu, dân chủ, minh bạch và trách nhiệm, sức dân được khơi thông. Những con đường mới không chỉ nối các vùng đất mà còn góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin của Nhân dân, nguồn sức mạnh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.