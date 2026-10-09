Hải Phòng công bố thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh ĐT

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Hải Phòng dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra; đồng thời công bố các quyết định chỉ định, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thúy Hà, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Xây dựng Đảng; bà Trần Thị Ngoan giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy. Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy của 26 tổ chức đảng trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể TP Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đơn vị và cán bộ được kiện toàn. Ảnh: ĐT

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian, phân định rõ chức năng, thẩm quyền và bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong khối Mặt trận, các đoàn thể.

Ông đề nghị các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc; hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành với người dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.