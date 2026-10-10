Cận cảnh đường song hành Vành đai 4 được thông xe kỹ thuật dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức các hoạt động công bố danh mục công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện. Trong đó, đoạn đường song hành Vành đai 4 dài 15 km ( Đoạn tuyến kéo dài từ vị trí cầu Hồng Hà (Km14+850, khu vực đê Hữu Hồng) đến nút giao Đại lộ Thăng Long (Km29+200) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Đây là một trong những công trình, dự án tiêu biểu được thành phố Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ghi nhận của phóng viên ngày 9/10, đoạn tuyến thuộc Gói thầu số 09/TP2-XL, kéo dài từ vị trí cầu Hồng Hà (Km14+850, khu vực đê Hữu Hồng) đến nút giao Đại lộ Thăng Long (Km29+200), đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính.

Hệ thống cầu, thoát nước, nền đường và các lớp bê tông nhựa trên tuyến chính đã được thi công hoàn tất.

Tại nhiều vị trí, công nhân và máy móc vẫn hoạt động liên tục để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, gồm hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can, bó vỉa và xử lý các điểm vuốt nối với đường dân sinh.

Đoạn giao cắt với các đường dân sinh hoặc Quốc lộ cũng đã hoàn thiện.

Ở những vị trí giao cắt với các tuyến đường, trong đó có Quốc lộ 32, các đơn vị thi công bố trí rào chắn, biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hoàn thiện công trình.

Dọc tuyến đường song hành, phía giữa công trường vẫn có nhiều máy móc cùng lực lượng công nhân đang thi công các hạng mục thuộc dự án Vành đai 4.

Không khí lao động khẩn trương được duy trì để hoàn thiện công trình theo kế hoạch.

Được biết, dự án xây dựng đường song hành có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường thuộc địa phận Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, cả 4 gói thầu xây lắp đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, chủ yếu là thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông. Toàn tuyến đã thảm khoảng 40 km bê tông nhựa, sản lượng thực hiện ước đạt 90%.

Việc thông xe kỹ thuật được triển khai theo từng phân đoạn, sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, xây dựng phương án phân luồng giao thông và bàn giao công tác quản lý, duy tu đối với phần đường đủ điều kiện khai thác an toàn.

Vào cuối buổi chiều 9/10, một số người dân đã đạp xe, đi bộ trên đoạn đường song hành chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Phần lớn người dân có mặt tại đây để tập thể dục.

Bà Lê Thị Thảo, người dân sinh sống tại khu vực Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, Hà Nội, cho biết trước đây khu vực này chủ yếu là ruộng, việc đi lại không thuận tiện. Khi tuyến đường dần hoàn thiện, người dân tranh thủ đi bộ, tập thể dục trên đường để rèn luyện sức khỏe. “Sau này thông xe rồi, chắc chắn sẽ rất thuận tiện cho những người dân địa phương như chúng tôi”, bà Thảo chia sẻ.

Theo bà Thảo, tuyến đường mới còn được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực. Trước đây, mỗi lần sang phía Đông Anh, gia đình bà thường mất khoảng một giờ đồng hồ. Khi tuyến đường được đưa vào khai thác, thời gian đi lại dự kiến rút xuống còn khoảng 30 phút, giúp người dân địa phương di chuyển thuận tiện hơn.

Những kỳ vọng của người dân địa phương cho thấy nhu cầu kết nối giao thông giữa các khu vực ngoại thành Hà Nội ngày càng lớn, trong đó các tuyến đường vành đai được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển, giảm phụ thuộc vào những tuyến đường cũ. Trên ảnh là những người dân địa phương ra ngắm con đường vào buổi chiều 9/10.

Dự án xây dựng đường song hành thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25/6/2023. Tuyến đường qua địa phận Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường, với tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm triển khai, cả 4 gói thầu xây lắp đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, chủ yếu là thảm bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, sau đoạn tuyến dài 15 km dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 10/10, Hà Nội tiếp tục thông xe hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 22 km trong tháng 11. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.