Khát vọng về cây cầu nối đôi bờ

Cầu Cát Lái khi hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác sẽ giúp người dân hai bên bờ sông Đồng Nai thoát cảnh “lụy” phà.

Dự án Xây dựng cầu Cát Lái chính thức được khởi công vào cuối tháng 9 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa niềm mong chờ ấy.

Mong cầu xây nhanh để khỏi “lụy” phà

Là người dân sinh sống tại xã Đại Phước, chứng kiến khoảnh khắc “lịch sử” khi dự án cầu Cát Lái được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 29-9 vừa qua, ông Trần Ngọc Thành không giấu nổi niềm vui. Sau một thời gian dài chờ đợi, dự án chính thức được khởi công phần nào đã giải tỏa niềm khát khao về một cây cầu nối đôi bờ dòng sông Đồng Nai.

Theo ông Thành, từ trước đến nay, người dân trong khu vực khi muốn đi TP.HCM gần như phụ thuộc vào phà Cát Lái. Hơn 20 năm về trước, khi có những thông tin đầu tiên về dự án xây cầu Cát Lái, ông Thành cũng như người dân trong khu vực hết sức vui mừng. Tuy nhiên, sau đó là một quãng thời gian dài chờ đợi với nhiều lần “mừng hụt” khi nghe tin dự án sắp khởi công rồi lại rơi vào quên lãng. “Giờ thì dự án đã được khởi công, ai cũng mừng và mong sao cầu được xây nhanh để người dân không còn phải “lụy” phà khi qua sông”- ông Thành chia sẻ.

Cũng bày tỏ niềm vui khi dự án cầu Cát Lái chính thức được khởi công xây dựng, anh Lê Văn Chiện, người dân xã Đại Phước kỳ vọng, dự án không chỉ xây dựng cây cầu để kết nối giao thông mà còn là công trình tạo nên điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho địa phương.

Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường vành đai 2 - TP.HCM (thuộc phường Cát Lái, TP.HCM), vượt qua sông Đồng Nai đến nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Trong đó, phần cầu chính, cầu Cát Lái và cầu dẫn dài hơn 3,6km.

Biểu tượng mới trên dòng sông Ðồng Nai

Cầu Cát Lái là một trong những “mắt xích” quan trọng, kết nối với đường 25C để hình thành trục giao thông chiến lược kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đô thị Nhơn Trạch với TP.HCM.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp giữa khu vực phía Đông TP.HCM với thành phố Đồng Nai; đồng thời kết nối thuận lợi hơn với mạng lưới cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực. Từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics gắn với Sân bay Long Thành.

Dự án cầu Cát Lái được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), bắt đầu xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24 ngàn tỷ đồng, trong đó, Dự án Thành phần 2, xây dựng cầu chính bắc qua sông Ðồng Nai và hệ thống cầu dẫn 2 phía TP.HCM và thành phố Ðồng Nai là hạng mục quan trọng nhất. Dự án Thành phần 2 có tổng mức đầu tư gần 15 ngàn tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Nhựt Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CC1 Cát Lái, doanh nghiệp dự án, điểm nhấn của dự án là công trình cầu chính, cầu Cát Lái được thiết kế theo dạng cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. “Về kiến trúc, cầu Cát Lái mang ý tưởng “vươn tầm cao mới”. Hai trụ tháp chính của cầu được tạo hình lấy cảm hứng từ giọt nước, kết hợp đường nét mềm mại với hình khối khỏe khoắn của cầu dây văng, hướng tới tạo một điểm nhấn mới trên sông Đồng Nai” - ông Hoàng Nhựt Hải cho biết.

Trong khi đó, theo đại diện nhà thầu xây dựng dự án, cầu Cát Lái có vị trí nằm trên tuyến đường thủy có mật độ phương tiện lớn, công trình đặt ra yêu cầu cao về thiết kế kết cấu, nền móng và khả năng chống chịu tác động của gió. Phương án thiết kế sử dụng dầm thép liên hợp kháng gió động cùng hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua các tầng địa chất phức tạp, nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và ổn định lâu dài. Theo phương án thiết kế, tĩnh không thông thuyền 55m cho phép tàu container tải trọng đến 60 ngàn DWT lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải đường thủy trên sông Đồng Nai. Cầu Cát Lái không chỉ là công trình xây dựng có quy mô lớn mà còn là “bài toán” thi công với những yêu cầu kỹ thuật phức tạp.