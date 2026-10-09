[Video] Tạm thời không xử phạt xe chạy dưới 60km/h tại một số đoạn dốc trên cao tốc
Từ ngày 1/10 đến khi có thông báo mới, lực lượng Cảnh sát giao thông tạm thời không đo tốc độ, xử lý phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu 60km/h tại một số đoạn dốc trên ba tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Nha Trang-Vân Phong.
Ngày 9/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận phản ánh về việc xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60km/h tại các đoạn dốc trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (Km83+000), Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km178) và Nha Trang-Vân Phong (Km340+800).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tam-thoi-khong-xu-phat-xe-chay-duoi-60kmh-tai-mot-so-doan-doc-tren-cao-toc-post994181.html