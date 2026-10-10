Mở thêm không gian phát triển từ những cây cầu

Cầu Cát Lái khi hoàn thành sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua lại giữa 2 thành phố hoặc trong vùng. Ngoài ra, Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư những cây cầu khác như: Cầu Nhơn Trạch, cầu Phước An, cầu Long Hưng, cầu Mã Đà… mở thêm một hướng kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các đô thị, khu công nghiệp, cảng và các đầu mối giao thông lớn.

Với Đồng Nai, nhu cầu kết nối giao thông ngày càng rõ khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai, cảng biển và khu công nghiệp cùng phát triển. Một sân bay hiện đại cần những tuyến đường thuận lợi để đưa hành khách, hàng hóa đến các trung tâm sản xuất, đô thị và logistics. Một khu công nghiệp cũng cần kết nối tốt để giảm thời gian, chi phí vận chuyển.

Bởi vậy, mỗi cây cầu mới có thể xem như một cánh cửa mở thêm không gian phát triển cho Đồng Nai. Hai bên bờ sông gần nhau hơn, các tuyến đường lưu thông thuận lợi hơn, dòng người và hàng hóa cũng có thêm lựa chọn để lưu thông.

Thế nhưng, xây cầu xong mới là bước đầu, để phát huy hết giá trị thì con đường phía sau nối với cầu phải thông suốt. Nếu cầu hoàn thành nhưng đường dẫn chưa đồng bộ, thường xuyên ùn tắc hoặc khu vực kết nối chưa có không gian phát triển phù hợp thì hiệu quả của vốn đầu tư sẽ chưa được phát huy đầy đủ.

Điều này cần được quan tâm vì các dự án xây dựng cầu thường cần nguồn vốn rất lớn từ vài ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Vì vậy, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đều cần được tính toán để tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai. Giá trị ấy không chỉ là số phương tiện qua cầu mỗi ngày. Đó còn là thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống, quỹ đất được khai thác tốt hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Xa hơn, một cây cầu có thể tạo ra sự thay đổi cho cả khu vực. Nơi trước đây còn cách trở có thể trở thành một phần của đô thị; những vùng đất chưa được khai thác hết tiềm năng có thể thu hút thêm dự án; các tuyến giao thông khác cũng được hưởng lợi khi mạng lưới kết nối hoàn chỉnh.

Cầu Cát Lái, cầu Nhơn Trạch, cầu Phước An và các công trình kết nối khác sẽ đem lại giá trị lớn hơn khi cùng tạo thành những tuyến giao thông kết nối với Sân bay Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp, cảng và các trung tâm logistics.

Đồng Nai đang có cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển bằng hạ tầng. Những cây cầu mới sẽ nối đôi bờ sông, nối các địa phương và nối những cực tăng trưởng. Nhưng quan trọng hơn, đó phải là những cây cầu giúp đồng vốn bỏ ra hôm nay tạo thêm giá trị cho ngày mai. Điều người dân chờ đợi không chỉ là một cây cầu mới mà còn là những cơ hội làm ăn nhiều hơn, một không gian sống tốt hơn.