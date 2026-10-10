Đảng dẫn lối soi đường

ĐBP - Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Đảng tỉnh Lai Châu, nay là Đảng bộ tỉnh Điện Biên được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để phong trào cách mạng trên địa bàn có sự lãnh đạo thống nhất. 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã cùng Nhân dân các dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện cho cách mạng miền Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Nưa. Ảnh: An Chi

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Qua 15 kỳ đại hội, tổ chức đảng ngày càng được củng cố, phát triển. Từ 20 đảng viên trong những ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 51 đảng bộ trực thuộc, với hơn 51.700 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa thôn, bản chưa có chi bộ độc lập. Từ những bản vùng cao, biên giới, tổ chức đảng từng bước được củng cố, đưa sự lãnh đạo của Đảng ngày càng gần dân, sát dân.

Niềm tin của Nhân dân với Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói. Niềm tin ấy được chứng minh bằng những đổi thay trên quê hương Điện Biên. Từ một tỉnh nghèo, Điện Biên từng bước tạo dựng nền tảng kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2004 - 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7 - 8%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 - 5%/năm; an sinh xã hội được chú trọng; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Hai thập niên duy trì mức tăng trưởng khá cho thấy một chuyển biến quan trọng: Từ chỗ chủ yếu tháo gỡ khó khăn, Điện Biên đã từng bước tạo được động lực phát triển

Đáng chú ý, những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục cho thấy sức bật mới của nền kinh tế. Quý III/2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước, đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,06%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,96%; dịch vụ tăng 11,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,4%. Điện Biên đứng thứ 2/9 tỉnh vùng kinh tế và thứ 8/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Điều đáng nói, những con số tăng trưởng trên là quá trình đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; là việc phát huy trách nhiệm người đứng đầu; là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quan trọng hơn là sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, chủ trương được chuyển hóa thành hành động, nguồn lực được khơi thông và kết quả phát triển được tạo dựng.

Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm. Kết quả là động lực nhưng cũng là áp lực tăng trưởng cho quý IV và những năm tiết theo. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Điện Biên phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến năm 2030, đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng. Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là trọng điểm du lịch lịch sử - văn hóa, sinh thái quốc gia, có đẳng cấp quốc tế; người dân có thu nhập cao, cuộc sống tốt, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Búng Lao kiểm tra diện tích cà phê của người dân trên địa bàn. Ảnh: Quang Long

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, nhiệm vụ then chốt vẫn là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gần dân, trọng dân, vì dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân.

77 năm là một hành trình vẻ vang. Từ gian khó đi lên, Điện Biên đã tạo dựng những thành quả đáng tự hào. Hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục trở thành điểm tựa để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc biến khó khăn thành động lực, biến khát vọng thành niềm tin, biến thời cơ thành sức mạnh.

Đảng tiếp tục dẫn lối, soi đường, nhân dân đồng lòng, chung sức. Với bản lĩnh, niềm tin và khát vọng vươn lên, Điện Biên sẽ tiếp tục viết những trang mới trên hành trình phát triển.