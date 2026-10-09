677 lần lừa đảo 'chuyển tiền thành công', chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lẫy (SN 1974), trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.T (SN 1987), trú tại tổ dân phố Xuân Quang, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, về việc Phùng Thị Lẫy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hoa quả, hàng tạp hóa trong thời gian từ tháng 8/2022 đến ngày 25/11/2025, với số tiền ban đầu được trình báo khoảng 1,1 tỷ đồng.

Đối tượng Phùng Thị Lẫy.

Theo kết quả điều tra, gia đình chị Đ.T.T kinh doanh hoa quả, hàng tạp hóa tại địa bàn xã Bình Xuyên. Khách hàng khi mua hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chị T.

Từ tháng 8/2022, Phùng Thị Lẫy thường xuyên đến mua hàng tại cửa hàng của chị T để mang về bán lẻ. Do cửa hàng thường xuyên đông khách và Lẫy là người quen, chị T đồng ý cho Lẫy thanh toán tiền hàng sau. Để xác nhận việc thanh toán, Lẫy chỉ cần chụp ảnh giao dịch chuyển tiền thành công rồi gửi cho chị T qua tin nhắn.

Lợi dụng sự tin tưởng này, Lẫy cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản của chị T khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Giao dịch ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công trên hệ thống, nhưng sau đó, do sai thông tin tài khoản, ngân hàng hoàn trả số tiền về tài khoản của Lẫy. Lẫy chụp lại hình ảnh giao dịch thể hiện đã chuyển tiền thành công rồi gửi cho chị T, tạo niềm tin rằng tiền hàng đã được thanh toán.

Ngày 24/11/2025, Lẫy tiếp tục mua hàng với tổng trị giá 6.143.000 đồng. Sau khi chị T gửi hóa đơn, Lẫy gửi lại hình ảnh giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản không thấy tiền được chuyển đến, chị T kiểm tra lại hình ảnh giao dịch và phát hiện số tài khoản người thụ hưởng bị sai. Kiểm tra lại các hình ảnh giao dịch trước đó, chị T phát hiện số tài khoản thụ hưởng trong những giao dịch này cũng không chính xác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2025, Lẫy đã 677 lần sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị T với tổng số tiền 1.235.398.300 đồng.

Ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2025 để điều tra, làm rõ.