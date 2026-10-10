Giá heo hơi hôm nay 10.10.2026: Có nơi xuống 51.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 10.10.2026 tiếp tục chịu áp lực giảm khi vùng giá thấp mở rộng ở cả ba miền. Đáng chú ý nhất là miền Trung xuất hiện mức 51.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất cả nước hiện chỉ còn 54.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Phần lớn địa phương về 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 10.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Điện Biên là hai địa phương giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Mức 53.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại phần lớn địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Lào Cai có mức thấp nhất miền Bắc, đạt 52.000 đồng/kg.

So với ngày 9.10.2026, thị trường miền Bắc ghi nhận khá nhiều địa phương giảm 1.000 đồng/kg. Riêng Hưng Yên giảm từ 55.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg, khiến mức 55.000 đồng/kg không còn xuất hiện trong khu vực.

Giá heo hơi miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh xuống 51.000 đồng/kg

Miền Trung trở thành khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước trong ngày 10.10.2026, với khoảng giao dịch từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục đứng đầu khu vực ở mức 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa hiện ở mức 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm xuống 51.000 đồng/kg, mức thấp nhất trên thị trường cả nước.

So với ngày 9.10, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm tới 2.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Gia Lai và Đắk Lắk cũng giảm thêm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp tiếp tục ở mức 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Nam ngày 10.10.2026 dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM cùng đứng ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam với 52.000 đồng/kg.

So với ngày 9.10, Vĩnh Long và Cần Thơ giảm từ 54.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nhìn chung duy trì mặt bằng cũ.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 10.10.2026 trên cả nước dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng những ngày đầu tháng.

Mức 51.000 đồng/kg đã xuất hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh, trong khi ngưỡng cao nhất 54.000 đồng/kg chỉ còn được ghi nhận rải rác tại một số địa phương. Vùng giá 52.000 - 53.000 đồng/kg đang dần trở thành mặt bằng phổ biến của thị trường.