Thời tiết ngày 10/10: Hà Nội giảm nhiệt, trời mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 10/10 Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhưng phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác.

Trong khi đó, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 10/10, Hà Nội có mưa.

Thời tiết ngày 10/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế đêm 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.