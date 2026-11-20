Giáo viên Trường THCS Kỳ Lừa hướng dẫn học sinh vận hành rô-bốt

Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh từng bước sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục. Hiện toàn ngành có 375 trường học, giảm 270 trường so với trước khi thực hiện sắp xếp; đội ngũ giáo viên được duy trì với hơn 15.000 người. Những thay đổi về tổ chức, địa điểm công tác và phân công nhiệm vụ đòi hỏi mỗi nhà giáo chủ động thích ứng, phối hợp cùng đồng nghiệp duy trì ổn định hoạt động dạy và học. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra yêu cầu giáo viên không ngừng tự học, đổi mới phương pháp để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong giai đoạn mới.

Tại Trường THCS Nhất Hòa, trường được sáp nhập với Trường THCS Nhất Tiến. Tại đây cô giáo Hoàng Thị Thảo, giáo viên môn Tiếng Anh, đồng thời là Tổng phụ trách Đội đảm nhiệm công việc tại cả trường chính và phân hiệu, cách nhau khoảng 7 km. Để công việc không bị gián đoạn, cô chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với đồng nghiệp, bám sát kế hoạch hoạt động của từng điểm trường, bảo đảm việc dạy học và các hoạt động giáo dục được duy trì nền nếp. Cô Thảo chia sẻ: Dù việc dạy học và công tác đội được triển khai ở hai địa điểm khác nhau, tôi vẫn cố gắng bố trí thời gian hợp lý để bảo đảm các nhiệm vụ. Điều quan trọng là không để những thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh. Dù điều kiện công tác có thay đổi, tôi vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ sự gắn bó và trách nhiệm với học sinh ở cả hai địa điểm.

Nếu việc thích ứng với thay đổi về tổ chức trường lớp đòi hỏi sự linh hoạt, trách nhiệm thì trong chuyên môn, mỗi giáo viên còn phải chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và đổi mới cách thức tổ chức dạy học. Việc khai thác học liệu số, sử dụng các nền tảng hỗ trợ giảng dạy và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài học, xây dựng câu hỏi đang mở ra thêm nhiều cách tiếp cận kiến thức. Điều quan trọng là giáo viên biết lựa chọn, vận dụng công cụ phù hợp với mục tiêu bài học và khả năng tiếp nhận của học sinh, giúp các em hứng thú, chủ động hơn trong học tập.

Tại Trường THCS Kỳ Lừa, phân hiệu Tân Liên, thầy giáo Lý Việt Anh, giáo viên môn Toán là một trong những người tích cực đổi mới chuyên môn gắn với ứng dụng công nghệ. Trong giảng dạy, thầy chủ động tìm hiểu, vận dụng công nghệ thông tin và các công cụ AI để hỗ trợ thiết kế bài học, đổi mới cách truyền đạt kiến thức, tạo hứng thú cho học sinh. Ngoài giờ học trên lớp, thầy còn hướng dẫn đội tuyển Robotics của trường và đồng hành cùng học sinh nghiên cứu khoa học. Thầy khuyến khích các em vận dụng kiến thức đã học, tìm tòi ý tưởng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Nhóm học sinh do thầy hướng dẫn đã đạt giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Thầy Lý Việt Anh chia sẻ: Dù sáp nhập trường, môi trường dạy học thay đổi, tôi vẫn luôn cố gắng cập nhật những phương pháp, công cụ mới để hỗ trợ công việc giảng dạy. Với học sinh, điều quan trọng là hướng dẫn các em biết khai thác công nghệ đúng cách, chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Từ thực tế tại các nhà trường, có thể thấy những thay đổi trong tổ chức trường lớp không làm gián đoạn trách nhiệm của người giáo viên. Dù ở điều kiện công tác nào, các thầy, cô vẫn duy trì nền nếp dạy học, đồng thời tích cực tự học, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Những việc làm cụ thể ấy góp phần tạo môi trường học tập tích cực, giúp học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Những yêu cầu mới của giáo dục sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thay đổi đối với mỗi nhà giáo. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, sự tận tụy với nghề, trách nhiệm với học sinh và tinh thần không ngừng học hỏi vẫn là những giá trị làm nên hình ảnh người thầy. Từ việc vững vàng trước những thay đổi đến chủ động đổi mới trong từng giờ dạy, mỗi thầy, cô đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số.