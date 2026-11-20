Thầy Nguyễn Thanh Tuấn - giáo viên Toán, Trường THPT Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn, giáo viên Toán Trường THPT Thái Hòa là một trong 9 Nhà giáo của Nghệ An được Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Những kỷ niệm nhỏ nhen nhóm ước mơ nghề giáo

Sinh ra trong gia đình công nhân nông trường Cờ Đỏ, thuộc xã Cờ Đỏ trước đây, nay là xã Nghĩa Hồng (Nghệ An), tuổi thơ của Nguyễn Thanh Tuấn gắn với những tháng ngày khó khăn. Bố mẹ từ quê lên nông trường lập nghiệp, kinh tế gia đình thiếu thốn, việc học của cậu bé chủ yếu trông cậy vào sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô.

Năm lớp 4, nhận thấy Tuấn có năng khiếu Toán, cô giáo chọn em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Từ nhà đến địa điểm thi khoảng 10km, đường đất đỏ, bố phải đạp xe đưa con đi. Đó là lần đầu tiên cậu học trò nhỏ biết đến một kỳ thi học sinh giỏi, cũng là lần đầu được cầm trên tay tờ giấy thi, chưa biết phải viết vào đâu, trình bày thế nào.

Không ngờ, Nguyễn Thanh Tuấn đã đem về danh hiệu học sinh giỏi huyện môn Toán đầu tiên cho ngôi trường tiểu học Cờ đỏ. “Tôi vui lắm, trên đường về, tôi nói với bố: “Bố ơi, sau này con có lẽ sẽ đi làm thầy giáo dạy Toán bố ạ!” Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nói như vậy, nhưng có lẽ, ước mơ làm thầy giáo đã bắt đầu nảy nở từ chuyến thi học sinh giỏi năm ấy", thầy Tuấn kể lại.

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn và học sinh lớp chủ nhiệm. Ảnh: Hồ Lài

Một kỷ niệm khác cũng được thầy nhớ mãi là khi lên lớp 5, mặc dù học Toán rất tốt, nhưng chữ viết của mình “xấu không đọc được”. Cô giáo chủ nhiệm đã mua tặng 1 quyển vở và dặn dò: “Tuấn cố gắng tập viết cho tốt nhé”. Sau đó, trong 1 lần chấm bài chính tả, cô cho 9 điểm và khen trước cả lớp. “Khi đó tôi bất ngờ, mừng vui vô cùng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đạt điểm 9 môn chính tả, bởi các bài kiểm tra trước đó chỉ được 5 - 6 điểm. Tôi chăm chỉ tập viết vào cuốn vở cô tặng. Đến khi viết đến trang cuối cùng, tôi xé ra và so với trang đầu tiên thấy chữ mình viết đẹp hẳn lên", thầy Tuấn kể.

Những năm tháng gia đình khó khăn, Tuấn nhận được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô. Sự quan tâm, động viên ấy khiến cậu học trò cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của nghề giáo và quyết tâm theo đuổi ước mơ sư phạm.

Năm 2002, trong kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên tổ chức theo phương thức “3 chung”, Tuấn đạt 24,5 điểm khối A. Với kết quả này, cậu học trò có thể lựa chọn nhiều trường đại học hàng đầu, kể cả sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, cân nhắc hoàn cảnh gia đình và chi phí đi lại, sinh hoạt, Tuấn quyết định theo học Khoa Toán, Trường Đại học Vinh.

Sau 4 năm, Tuấn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đồng thời thi đỗ Á khoa cao học chuyên ngành Xác suất thống kê của Trường Đại học Vinh với 14 điểm. Thầy Nguyễn Văn Thuận, khi đó là Phó Trưởng khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh trực tiếp hướng dẫn và định hướng giữ cậu sinh viên xuất sắc lại giảng dạy tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh, đồng thời học tiếp lên thạc sĩ.

Từ bỏ định hướng làm giảng viên đại học, thầy Tuấn gắn bó với vai trò một giáo viên phổ thông ở miền núi Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Thế nhưng, vào năm cuối đại học, bố Tuấn đột ngột qua đời. Lo lắng cho tương lai của con, người mẹ ở nhà đã âm thầm mang bản sao hồ sơ đi xin việc cho Tuấn tại Trường THPT Quỳ Hợp 3. Khi nhà trường đồng ý tiếp nhận, bà gọi điện báo: “Mẹ xin việc cho con rồi, con về dạy đi thôi chứ nhà mình khó khăn quá”.

Thương mẹ một mình gánh vác gia đình, hiểu hoàn cảnh quê nhà còn nhiều khó khăn, Tuấn đành gác lại dự định trở thành giảng viên đại học và quyết định lên vùng cao công tác. Từ năm 2006 đến 2009, anh giảng dạy tại Trường THPT Quỳ Hợp 3; sau đó chuyển về Trường THPT Cờ Đỏ, gắn bó 13 năm (2009 - 2022). Từ năm 2022 đến nay, công tác tại Trường THPT Thái Hòa.

Miệt mài nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học

Về công tác tại các trường phổ thông, song song với công tác dạy học, thầy Tuấn dành nhiều thời gian nghiên cứu chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN). Thầy cho biết, việc nghiên cứu xuất phát từ đam mê Toán học và mong muốn giải quyết những khó khăn học sinh gặp phải, không phải để chạy theo thành tích hay khen thưởng thi đua.

Những năm đầu, các sáng kiến tập trung vào bồi dưỡng học sinh giỏi, với những đề tài như “Phát triển tư duy học sinh qua đẳng thức Vector hình học lớp 10” (năm 2010), “Khai thác bài toán Bất đẳng thức điểm 10 kỳ thi đại học”.

Mỗi đề tài sáng kiến có khi phải mất từ 1 - 1,5 năm mới hoàn thành, vì "càng nghiên cứu lại càng say mê, có nhiều ý tưởng mới nảy sinh". Có những giai đoạn, đặc biệt trong những năm đầu công tác tại Trường THPT Cờ Đỏ, thầy thường làm việc đến 1 - 2 giờ sáng để viết sáng kiến

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình dạy học, dành cho cả đối tượng học sinh mũi nhọn lẫn đại trà.

Quá trình nghiên cứu và trực tiếp bồi dưỡng học sinh mũi nhọn giúp thầy tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn. Các sáng kiến được đồng nghiệp ghi nhận, Sở GD&ĐT đánh giá cao, thầy được đưa vào đội ngũ giáo viên cốt cán môn Toán của ngành Giáo dục Nghệ An.

Năm 2018, khi được Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường THPT thuộc khu vực Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, hướng nghiên cứu của thầy có sự thay đổi. Thay vì tập trung chủ yếu vào bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy chuyển sang nghiên cứu phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho mọi đối tượng học sinh.

Các đề tài tập trung vào phương pháp dạy học STEM, thiết kế mô hình toán học gắn với bối cảnh thực tế, xây dựng chủ đề học tập để học sinh chủ động khám phá và giải quyết vấn đề. Thầy Tuấn nhận định Chương trình GDPT 2018 rất hay, đưa Toán học gần với thực tiễn, hướng đến mục tiêu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế.

Việc kiểm tra, đánh giá cũng được nghiên cứu theo hướng thường xuyên theo dõi quá trình học tập, kịp thời ghi nhận và khích lệ sự tiến bộ của từng em. “Mục tiêu quan trọng nhất của người thầy khi đứng lớp là giúp học sinh chiến thắng chính bản thân mình. Mỗi ngày em tiến bộ hơn so với chính mình ngày hôm qua mới là giá trị cốt lõi nhất của giáo dục”, thầy Tuấn chia sẻ.

Ngày càng yêu thêm nghề giáo

Cuối tháng 10/2023, khi vừa về Trường THPT Thái Hòa công tác được một năm, thầy Tuấn bất ngờ phát hiện một khối u cứng ở vùng cổ. Thời điểm ấy, thầy đang hỗ trợ đồng nghiệp soạn giáo án dự thi Giáo viên giỏi tỉnh. Chỉ sau khoảng một tuần, khối u phát triển to bất thường.

Thầy ra Hà Nội thăm khám. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ ung thư vòm họng. Sau khi chụp chiếu, sinh thiết tế bào, kết quả xác định thầy mắc ung thư hạch. Thầy Tuấn đã vô cùng suy sụp, nhất là trong khoảng thời gian 3 ngày đầu tiên sau khi có kết quả chính thức. "Nhưng rồi nhìn lại vợ con, tôi xốc lại tinh thần. Tôi hiểu rằng tế bào ung thư rất "thích" tư tưởng tiêu cực, nếu mình nản lòng thì bệnh sẽ phát triển rất nhanh. Tôi tự dặn mình phải lạc quan chiến đấu", thầy Tuấn trải lòng.

Theo thầy Tuấn, gia đình, học trò là nguồn động lực to lớn để chiến đấu với bệnh tật.. Ảnh: Hồ Lài

Một kỷ niệm rất đặc biệt, bác sĩ trực tiếp tư vấn và lo liệu toàn bộ phác đồ điều trị cho thầy tại Bệnh viện K Tân Triều chính là em Nguyễn Thanh Thông – cậu học trò cũ ở Trường THPT Cờ Đỏ. Dù không chủ nhiệm nhưng thầy Tuấn trực tiếp dạy Toán, ôn thi và bồi dưỡng em suốt 3 năm THPT. Ngoài giờ học ở trường, thầy còn dạy miễn phí cho em tại nhà.

Kỳ thi năm 2013, Nguyễn Thanh Thông đạt 29,5 điểm khối B, trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội, trong đó môn Toán đạt 10 điểm tuyệt đối. Cậu học trò trường miền núi ngày nào đã trưởng thành, trở thành bác sĩ giỏi, lựa chọn thi nội trú chuyên ngành ung thư. Và không ngờ 10 năm sau, thầy trò “gặp lại nhau” trong tình huống đặc biệt. Cuộc gặp trong biến cố ấy cũng khiến thầy xúc động, và cảm nhận sâu sắc cái “hậu” của nghề giáo.

Thầy Tuấn luôn giữ tinh thần lạc quan, say nghề, cùng đồng nghiệp và học trò thi đua dạy tốt - học tốt. Ảnh: Hồ Lài

Tháng 12/2023, thầy Nguyễn Thanh Tuấn bước vào ca phẫu thuật với kết quả thuận lợi và sau 3 tuần phục hồi sức khỏe đã được xuất viện. Biết tính cách “mê công việc” của giáo viên, ông Lưu Công Lĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa thời điểm đó kiên quyết yêu cầu thầy Tuấn nghỉ dạy trong học kỳ I để dưỡng bệnh. Tuy nhiên, thầy Tuấn trực tiếp đến gặp hiệu trưởng xin được tiếp tục đứng lớp và làm công tác chủ nhiệm.

Sau khi điều trị ung thư, thầy tiếp tục gặp tai nạn hai lần gãy xương. Dù phải bó bột, nẹp tay, thầy vẫn không nghỉ một buổi dạy nào. "Được làm chủ nhiệm và hòa vào các hoạt động của các em chính là liều thuốc chữa lành giúp mình vui vẻ và quên đi bệnh tật”, thầy giáo tâm sự.

Năm 2026, khi nhận thông tin được Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, thầy Tuấn rất bất ngờ. Thầy cho biết, ban đầu chỉ nghĩ mình là một giáo viên bình thường đang nỗ lực trong công việc, trong khi còn nhiều đồng nghiệp ở trường chuyên và các đơn vị khác có thành tích xuất sắc. Vì vậy, khi nhận thông tin chính thức, thầy xúc động và xem đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực cống hiến trong nghề.

“Từ đồng nghiệp xung quanh mình, tôi thấy phần lớn giáo viên xứ Nghệ hôm nay vẫn giữ trọn nét đẹp truyền thống, cốt cách văn hóa của "Thầy đồ xứ Nghệ" – luôn tâm huyết, yêu nghề và hết lòng vì học sinh. Nhìn lại hành trình đã qua, với nhiều biến cố cuộc sống và bước ngoặt trong nghề, tôi thấy rằng nghề giáo có thể không giàu về kinh tế, cho rằng nghề giáo có thể không giàu về kinh tế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn sư phạm. Ngược lại, càng ngày tôi càng thấy yêu thêm nghề giáo, và cảm nhận được, thực ra nghề giáo rất giàu. Đó là sự giàu có về tình cảm kính trọng của học trò, sự tin tưởng của phụ huynh và sự trân quý của đồng nghiệp”, thầy Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ.