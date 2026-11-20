Mỗi đầu năm học, hai chữ tự nguyện lại trở thành đề tài khiến nhiều gia đình vừa ngao ngán vừa khó xử. Trên danh nghĩa, các khoản đóng góp cho quỹ phụ huynh là tự nguyện. Nhưng trên thực tế, không ít phụ huynh đóng tiền không phải vì muốn, mà vì không dám không muốn. Quy định mới siết chặt tình trạng lạm thu, có hiệu lực từ giữa tháng 11, là dịp để nhìn lại thẳng thắn vào khoảng cách giữa hai chữ tự nguyện trên giấy và áp lực tự nguyện trong đời thực.

Vấn đề của lạm thu không chỉ nằm ở số tiền. Với nhiều gia đình khá giả, vài khoản đóng góp có thể không đáng kể. Nhưng với không ít gia đình lao động, mỗi khoản thu đầu năm, cộng dồn lại, là một gánh nặng thật sự.

Điều khiến người ta tổn thương hơn cả con số là cảm giác bị đặt vào thế không có lựa chọn. Khi một khoản thu được chia đều cho mọi người theo kiểu cào bằng, khi danh sách đóng góp được công khai trong nhóm lớp, thì cái gọi là tự nguyện đã bị thay bằng áp lực của đám đông. Người không đóng, hoặc đóng ít, dễ mang mặc cảm, và nỗi lo lớn nhất của các bậc cha mẹ là liệu con mình có bị nhìn khác đi.

Ảnh minh họa

Chính tâm lý ngại cho con bị để ý ấy là mảnh đất màu mỡ cho lạm thu tồn tại dai dẳng, bất chấp nhiều lần chấn chỉnh. Nó cho thấy một quy định, dù chặt chẽ đến đâu, cũng khó phát huy hết hiệu lực nếu văn hóa minh bạch và tôn trọng sự khác biệt chưa được vun đắp. Tự nguyện thật sự chỉ tồn tại khi người ta có thể nói không mà không sợ bị trả giá, và khi mọi khoản đóng góp đều rõ ràng về mục đích, công khai về chi tiêu.

Điều đáng mừng là quy định mới đặt trọng tâm đúng chỗ, trả Ban đại diện cha mẹ học sinh về vai trò cầu nối đúng nghĩa, thay vì biến thành nơi đứng ra thu các khoản ngoài quy định.

Nhưng để quy định đi vào cuộc sống, cần nhiều hơn một văn bản. Cần sự minh bạch thực tâm từ phía nhà trường, cần những người trong ban đại diện đặt lợi ích của tập thể phụ huynh lên trên, và cần cả sự mạnh dạn của mỗi gia đình trong việc hỏi cho rõ, từ chối cho đúng những khoản không hợp lý.

Giáo dục được xây trên niềm tin giữa gia đình và nhà trường. Mỗi lần hai chữ tự nguyện bị bóp méo, niềm tin ấy lại sứt mẻ một chút. Ngược lại, mỗi khoản thu minh bạch, mỗi lần phụ huynh được tôn trọng quyền lựa chọn, là một viên gạch đắp lại niềm tin đó. Quy định mới mở ra cơ hội, nhưng biến cơ hội thành hiện thực lại là việc của tất cả những người lớn đang cùng có trách nhiệm với một đứa trẻ.

Suy cho cùng, điều các gia đình mong mỏi không phải là trường học miễn phí mọi thứ, mà là sự sòng phẳng và tử tế. Đóng góp cho con em học hành là điều cha mẹ nào cũng sẵn lòng, miễn là sự đóng góp ấy thật sự xuất phát từ tự nguyện, và được sử dụng một cách minh bạch.