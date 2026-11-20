Cô Nguyễn Thị Hoa đã có gần 27 năm cống hiến cho ngành giáo dục. (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên tổng phụ trách đội Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang đã có gần 27 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ngày mới bước vào nghề, cô từng nghĩ rằng công việc của mình đơn giản là đứng lớp, truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhưng càng gắn bó với nghề, cô càng hiểu rằng người giáo viên còn mang trên vai một trách nhiệm lớn hơn đó là: đồng hành với học sinh trong quá trình hình thành nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ.

"Dạy học ở một ngôi trường có học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em còn gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống và học tập, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ 'người thầy'. Người giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn phải quan tâm đến từng em, hiểu hoàn cảnh của các em, động viên các em vượt qua sự tự ti và giúp các em có thêm niềm tin vào bản thân," cô Hoa xúc động chia sẻ.

Để mỗi học sinh đều được tỏa sáng

Hơn 26 năm đứng trong ngành giáo dục, đã cho cô một bài học rất giản dị: muốn học sinh thay đổi, trước hết người cô cũng phải thay đổi. Một bài học sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi học sinh được tham gia. Một hoạt động sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi học sinh được tự mình trải nghiệm. Và một lời giáo dục sẽ có sức thuyết phục hơn khi người thầy biết lắng nghe học sinh.

Đặc biệt từ khi công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến, cô càng cảm nhận rõ điều này, khi học sinh của trường có những hoàn cảnh, khả năng giao tiếp và điều kiện học tập khác nhau.

Điều đó khiến cô Hoa luôn trăn trở làm thế nào để những em còn rụt rè cũng có thể tự tin? Làm thế nào để mỗi em đều tìm thấy niềm vui khi đến trường?

“Câu trả lời tôi tìm thấy là: Hãy để học sinh được làm trung tâm của hoạt động giáo dục,” cô Hoa nói.

Với công việc Tổng phụ trách Đội, cô cố gắng thay đổi cách tổ chức hoạt động theo hướng phát huy vai trò chủ động, trung tâm của học sinh. Thầy cô hướng dẫn – học sinh thực hiện – tập thể cùng trải nghiệm mỗi em đều được ghi nhận. Thay vì chỉ nói cho các em biết phải làm gì, tôi giao nhiệm vụ để các em tự thực hiện.

Giờ lên lớp của cô Hoa trong tiết sinh hoạt chuyên đề. (Ảnh: NVCC)

Với mục tiêu mỗi học sinh đều cần một cơ hội để tỏa sáng, thay vì chỉ chọn những học sinh mạnh dạn tham gia, cô tìm cách tạo cơ hội cho những em nhút nhát. Một em có thể không đứng trên sân khấu, nhưng có thể phụ trách đạo cụ. Một em không nói trước đám đông, nhưng có thể tham gia một trò chơi tập thể. Một em chưa tự tin, có thể bắt đầu bằng việc làm nhóm trưởng trong một nhiệm vụ nhỏ.

Thay vì đánh giá một hoạt động chỉ bằng việc “có thành công hay không", cô quan tâm hơn đến việc sau hoạt động này, học sinh đã tiến bộ điều gì? Có em tiến bộ về giao tiếp. Có em biết hợp tác với bạn. Có em biết tự tin trước tập thể. Có em biết chia sẻ. Có em biết chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình.

“Đó chính là những kết quả mà tôi trân trọng. Tôi tin rằng, khi học sinh được trao cơ hội, các em sẽ dần khám phá được khả năng của mình. Và đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một lời khen lớn lao, mà chỉ là một lời nói: ‘Cô tin em làm được,” cô Hoa chia sẻ.

Hoạt động đội không chỉ là phong trào

Tâm huyết với nghề, cô Hoa luôn trăn trở để hoạt động Đội không chỉ dừng lại ở phong trào, để mỗi hoạt động đều có thể trở thành một bài học. Một trò chơi có thể dạy các em tinh thần đoàn kết. Một hoạt động nhóm có thể dạy cách lắng nghe. Một buổi trải nghiệm có thể giúp các em biết tự phục vụ. Một hoạt động văn nghệ có thể giúp một học sinh nhút nhát trở nên tự tin. Một hoạt động thiện nguyện có thể giúp các em hiểu hơn về sự sẻ chia.

Theo cô Hoa, công việc của một giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều khó khăn, vất vả. Công việc đôi khi không kết thúc khi tiếng trống tan trường vang lên. Có những chương trình phải chuẩn bị trước nhiều ngày. Có những hoạt động cần tập luyện ngoài giờ. Có những ngày lễ, ngày hội tôi phải dành nhiều thời gian ở trường để chuẩn bị cho học sinh.

Bên cạnh việc giáo dục kiến thức còn phải chú ý đến nền nếp, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh, giao tiếp và đời sống tinh thần của học sinh. Những thiếu thốn về cơ sở vật chất, học sinh chưa mạnh dạn, thời gian làm việc ngoài giờ nhiều đôi lúc khiến cô mệt mỏi, nhưng niềm vui của học trò chính là động lực để cô không ngừng cố gắng mỗi ngày.

“Sau hơn 26 năm công tác, tôi nhận ra rằng khó khăn lớn nhất của nghề giáo đôi khi không phải là công việc nhiều hay ít, mà là làm sao để bản thân luôn giữ được tình yêu nghề. Có những ngày chúng ta mệt. Có những lúc áp lực. Có những việc làm rất nhiều nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Có những cố gắng không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Nhưng chỉ cần một học sinh tiến bộ, một lời cảm ơn, một nụ cười hay một tiếng gọi thân thương: “Cô Hoa ơi!” Tất cả những mệt mỏi dường như lại nhẹ đi. Tôi hiểu rằng, nghề giáo có những phần thưởng rất đặc biệt, không phải giấy khen hay danh hiệu, mà chính là sự trưởng thành của học sinh,” cô Hoa nói./.