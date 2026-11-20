Ở mỗi thời kỳ, người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt trong trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học trò. Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, sứ mệnh ấy còn đòi hỏi bản lĩnh thích ứng, tinh thần học hỏi và sáng tạo. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời làm rõ những yêu cầu và định hướng phát huy vai trò người thầy trong giai đoạn mới.

P.V: Thưa ông, từ những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong nghề, ông nhìn nhận thế nào về đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với giáo dục Hà Tĩnh?

Ông Bùi Nhân Sâm: Nét đẹp truyền thống và những cống hiến thầm lặng của các thế hệ thầy cô giáo luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà. Từ những năm tháng kháng chiến gian khó, với phong trào xóa nạn mù chữ, đến công cuộc đổi mới giáo dục hôm nay, đội ngũ nhà giáo Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, mến trẻ và ý chí vượt khó, bền bỉ với sứ mệnh trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách cho học trò.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Dương Chiến

Đặc biệt, trước những yêu cầu mới, nhất là triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các thầy cô đã chủ động đổi mới tư duy, phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, linh hoạt thích ứng, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ dạy chữ, các thầy cô còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng, khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Tâm huyết, trí tuệ và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo, cùng nỗ lực của cán bộ quản lý toàn ngành, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà của Hà Tĩnh.

Tâm huyết, trí tuệ và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo, cùng nỗ lực của cán bộ quản lý toàn ngành, đã góp phần tạo nên những thành tựu khá toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình chung đạt 6,154 điểm, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố, với 11/12 môn nằm trong tốp 10 cả nước.

NĂM 2026, LẦN ĐẦU TIÊN HÀ TĨNH CÓ HỌC SINH THAM GIA VÒNG 2 Ở TẤT CẢ CÁC MÔN DỰ TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ, GIÀNH 1 GIẢI TƯ MÔN TOÁN VÀ 1 HCB MÔN TIN HỌC TẠI CÁC KỲ THI OLYMPIC KHU VỰC.

Ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, học sinh (HS) Hà Tĩnh tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi HS giỏi quốc gia và đấu trường Olympic khu vực, quốc tế. Giai đoạn 2021-2026, HS tỉnh nhà giành 2 HCV Olympic Hóa học; 1 HCV, 1 HCB Olympic Toán học; 1 giải tư Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương và 1 HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, năm 2026, lần đầu tiên tỉnh có học sinh tham gia vòng 2 ở tất cả các môn dự tuyển Olympic quốc tế, giành 1 giải tư môn Toán và 1 HCB môn Tin học tại các kỳ thi Olympic khu vực.

Ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, học sinh Hà Tĩnh tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đấu trường Olympic khu vực, quốc tế.

Giáo dục toàn diện và đổi mới sáng tạo cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án của HS Hà Tĩnh tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia đều đoạt giải; đoàn HS tỉnh nhà liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh HS THPT toàn quốc lần thứ III, IV. Giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng AI, dạy học môn học bằng tiếng Anh và hỗ trợ ôn thi trực tuyến cho hàng chục nghìn HS từng bước được triển khai. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,72% tính đến tháng 7/2026. Trong chuyển đổi số, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% học bạ số ở các cấp học phổ thông, ứng dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến lớp 10 THPT. Các mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê cũng đã được đưa vào vận hành.

Những nỗ lực của toàn ngành được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời là động lực để giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đất học Hồng Lam.

P.V: Trước những yêu cầu mới, nhà giáo Hà Tĩnh cần giữ gìn những giá trị cốt lõi nào, đồng thời phát triển thêm những năng lực gì? Ngành sẽ làm gì để tạo môi trường thuận lợi, khơi dậy động lực cống hiến trong giáo viên, thưa ông?

Ông Bùi Nhân Sâm: Để đáp ứng yêu cầu mới, đội ngũ nhà giáo Hà Tĩnh cần tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thích ứng.

Trước hết, đó là lòng yêu nghề, mến trẻ, đạo đức trong sáng, tinh thần tận tụy và trách nhiệm với HS. Trên nền tảng truyền thống hiếu học của quê hương, mỗi nhà giáo cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, khát vọng trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy hoài bão cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải biết đồng hành, định hướng, khơi gợi tư duy và truyền cảm hứng học tập, sáng tạo cho HS.

Sự quan tâm, động viên của tỉnh và ngành là nguồn khích lệ để các thầy cô thêm vững tin, tâm huyết với nghề.

Cùng với những phẩm chất cốt lõi, năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu ngày càng quan trọng. Thầy cô cần làm chủ các nền tảng học tập số, khai thác dữ liệu, hồ sơ và học bạ số; ứng dụng AI phù hợp, an toàn, hiệu quả trong giảng dạy, quản lý và kiểm tra, đánh giá. Năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, cũng cần được nâng cao để đáp ứng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và từng bước triển khai dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó là khả năng đổi mới phương pháp, tổ chức giáo dục STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống và định hướng phân luồng cho HS.

Các thầy cô không ngừng học tập, nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để mỗi thầy cô phát huy tốt năng lực, ngành GD&ĐT xác định, cần tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi, giảm áp lực và khơi dậy động lực cống hiến. Trọng tâm trước hết là cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng hồ sơ số, sổ sách số theo nguyên tắc “dữ liệu tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông, dùng chung”. Qua đó, giúp giáo viên giảm áp lực hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học thực chất.

Ngành cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hạnh phúc, an toàn; nhân rộng mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”, bảo đảm mỗi cán bộ, giáo viên và HS được tôn trọng, thấu hiểu. Cùng với đó là đổi mới tư duy quản lý theo hướng quản trị phát triển giáo dục, tăng tính chủ động, tự chủ và dân chủ trong các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo; phối hợp tuyển dụng, điều động, biệt phái hợp lý để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng STEM/STEAM, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, năng lực số, ngoại ngữ sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, đúng trọng tâm. Công tác thi đua, khen thưởng cũng cần hướng mạnh về cơ sở, kịp thời ghi nhận những giáo viên trực tiếp đứng lớp có thành tích xuất sắc, cách làm hay, tinh thần đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận và đồng hành của phụ huynh, chính quyền địa phương, xã hội đối với nhà trường và nhà giáo, tránh tư tưởng khoán trắng trách nhiệm giáo dục cho ngành.

P.V: Trong định hướng phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông kỳ vọng như thế nào về hình ảnh và vai trò của người thầy trong giai đoạn mới?

Ông Bùi Nhân Sâm: Việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT cùng Đề án phát triển GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mở ra những định hướng và động lực mới cho giáo dục tỉnh nhà. Tôi kỳ vọng Hà Tĩnh sẽ xây dựng được hệ sinh thái giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng, hội nhập, vừa phát huy giá trị truyền thống của vùng đất học Hồng Lam, vừa chủ động thích ứng với thời đại công nghệ số.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 thích thú với hệ thống thư viện khang trang cùng hàng nghìn đầu sách. Ảnh: Sĩ Hoàng

Trước hết, mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại. Đến năm 2045, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có hạ tầng kiên cố, xanh - sạch - đẹp, an toàn, thông minh; được trang bị các phòng học STEM/STEAM, phòng thực hành ngoại ngữ, máy tính và ứng dụng AI trong quản trị, giảng dạy.

Về chất lượng, giáo dục Hà Tĩnh phấn đấu giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về giáo dục đại trà, tiếp tục nâng cao thành tích HS giỏi quốc gia, quốc tế. Giáo dục toàn diện được chú trọng, giúp HS phát triển hài hòa về thể chất, kỹ năng sống, năng lực số, tư duy sáng tạo và bản lĩnh hội nhập. Cùng với đó, hệ thống giáo dục cần ngày càng mở và linh hoạt, gắn phân luồng với đào tạo nghề chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường lao động.

Người thầy là người khai phóng, biết thiết kế hoạt động học tập, trải nghiệm, hướng dẫn học sinh tự học, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực thích ứng

Trong chặng đường phát triển mới của giáo dục Hà Tĩnh, tôi mong muốn hình ảnh người thầy sẽ là sự kết tinh giữa tâm huyết truyền thống và năng lực hiện đại. Đó là những nhà giáo có đạo đức trong sáng, tận tụy, yêu thương học trò, luôn giữ ngọn lửa nhân văn và trách nhiệm với sự nghiệp trồng người; đồng thời là người khai phóng, biết thiết kế hoạt động học tập, trải nghiệm, hướng dẫn HS tự học, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực thích ứng. Đặc biệt, mỗi nhà giáo cần tiên phong trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và các công cụ AI, tự tin sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chủ động tiếp cận những xu thế giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo luôn là điểm tựa vững chắc của giáo dục Hà Tĩnh. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của Nhân dân và tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tôi tin tưởng giáo dục tỉnh nhà sẽ tiếp tục vươn lên những tầm cao mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

THÚY NGỌC - ĐÌNH NHẤT - KIỀU MINH (thực hiện)

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 4): Người “thuyền trưởng” khơi nguồn sáng tạo

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